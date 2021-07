Le gouvernement de Modi annonce une réservation de 27% pour les OBC, 10% pour les sections économiquement plus faibles dans les cours de médecine

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a déclaré que la décision est en phase avec les réformes importantes menées dans le domaine de l’enseignement médical depuis 2014.

Le gouvernement Narendra Modi a annoncé aujourd’hui une réservation de 27% pour les autres classes arriérées (OBC) et de 10% pour la section économiquement plus faible (EWS) dans divers cours de médecine, notamment MBBS, MD, MS, BDS, MDS et les diplômes de l’université actuelle. année.

«Sous la direction visionnaire du Premier ministre Shri Narendra Modi, le ministère de la Santé et du Bien-être familial a pris une décision historique et historique en fournissant 27% de réservation pour les OBC et 10% de réservation pour la section économiquement plus faible (EWS) dans le quota All India (AIQ) Programme pour les cours de médecine/dentaire de premier cycle et de troisième cycle (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) à partir de l’année universitaire en cours 2021-22 », a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le Premier ministre Modi avait demandé aux ministères concernés de faciliter une solution efficace à ce problème de longue date lors d’une réunion le 26 juillet. MBBS et environ 1000 étudiants EWS en post-diplôme bénéficieraient de la décision chaque année.

La réservation a été annoncée dans le cadre du programme All India Quota. Le programme All India Quota (AIQ) a été introduit en 1986 sous la direction de la Cour suprême pour offrir aux étudiants de n’importe quel État des opportunités fondées sur le mérite sans domicile pour aspirer à étudier dans une bonne faculté de médecine située dans un autre État.

“All India Quota se compose de 15% du total des sièges UG disponibles et 50% du total des sièges PG disponibles dans les facultés de médecine du gouvernement”, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué publié aujourd’hui.

Il n’y avait pas de réserve dans le régime AIQ jusqu’à ce que la Cour suprême introduise une réserve de 15 % pour les SC et de 7,5 % pour les ST en 2007.

«Lorsque la loi sur les établissements d’enseignement centraux (réservation à l’admission) est entrée en vigueur en 2007, prévoyant une réservation uniforme de 27% pour les OBC, la même chose a été mise en œuvre dans tous les établissements d’enseignement centraux, à savoir. L’hôpital Safdarjung, le collège médical Lady Harding, l’université musulmane d’Aligarh et l’université hindoue de Banaras, etc. Cependant, cela n’a pas été étendu aux sièges AIQ des collèges médicaux et dentaires d’État », a déclaré le ministère.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a déclaré que la décision est en phase avec les réformes importantes menées dans le domaine de l’enseignement médical depuis 2014. « Au cours des six dernières années, les sièges MBBS dans le pays ont augmenté de 56%, passant de 54 348 sièges en 2014 à 84 649 sièges en 2020 et le nombre de sièges PG a augmenté de 80 % passant de 30 191 sièges en 2014 à 54 275 sièges en 2020 », a précisé le ministère.

Le gouvernement a également déclaré qu’au cours de la même période, 179 nouvelles facultés de médecine ont été créées et que le pays compte désormais 558 facultés de médecine, dont 289 établissements publics et 269 établissements privés.

