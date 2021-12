Le gouvernement de Modi approuve divers travaux de construction et d’amélioration des routes ; détails ici

Le gouvernement Modi a approuvé divers projets d’infrastructure routière dans divers États dans le but d’améliorer la connectivité pour le public.

Avec plusieurs projets d’infrastructure dans le pipeline, la connectivité routière est en passe de s’améliorer dans les années à venir ! Le gouvernement Modi a approuvé divers projets d’infrastructure routière dans divers États dans le but d’améliorer la connectivité pour le public. Selon le ministre indien des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari, le gouvernement a approuvé plusieurs travaux routiers dans les États du Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh, de l’Odisha et de l’Andhra Pradesh. Ces travaux de construction et d’amélioration des infrastructures routières ont été approuvés par le gouvernement avec un budget de plus de 3000 crore Rs. Jetez un œil aux travaux d’aménagement et d’amélioration des routes suivants, approuvés récemment par le gouvernement :

Le développement de 23 projets de travaux dans l’État du Madhya Pradesh, couvrant une longueur de 600,13 kilomètres, dans le cadre du programme du Fonds central pour les infrastructures routières (CRIF) pour l’exercice 2021-22, a été approuvé par le gouvernement avec une dépense budgétaire de Rs 1814,90 croreLa réhabilitation ainsi que la mise à niveau de deux voies à 2/4 voies avec accotement pavé de Mulakalacheruvu à la section Madanapalle de NH-42 dans l’état d’Andhra Pradesh en mode Ingénierie, approvisionnement et construction (EPC) a été approuvée par le gouvernement avec un une dépense budgétaire de Rs 480,10 croreLa réhabilitation ainsi que la mise à niveau du km 170+700 à 234+567 (Design Ch.) à deux voies avec accotements pavés du NH-30 ont été approuvées dans l’État d’Andhra Pradesh avec une dépense budgétaire de Rs 388,70 croreConstruction de Kesinga Road Over Bridge (ROB) à quatre voies, y compris l’acquisition de terrains au lieu du passage à niveau numéro RV-172 au Km 176 de NH-201 (actuellement NH-26) à Kesinga, situé dans l’état d’Odisha a été approuvé d par le gouvernement avec une dépense budgétaire de Rs 324,09 croreLa construction de deux voies avec accotement pavé en mode EPC a été approuvée de la frontière Uttar Pradesh-Bihar à la section Chandauli de NH-219 en UP avec une dépense budgétaire de Rs 128,31 crore

