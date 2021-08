Le gouvernement de Modi dit qu’il ne collecte pas de données sur l’impact environnemental de l’extraction de crypto-monnaie alors même que les investissements explosent

Les investissements cryptographiques en Inde sont passés de 923 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021 – un bond de 615%, selon une étude récente de la plateforme de données blockchain Chainalysis.

Alors même que les investisseurs et les entrepreneurs en crypto-monnaie attendent des réglementations sur les crypto-monnaies au milieu du boom du bitcoin, le gouvernement a réitéré lundi qu’il prendrait une décision sur les recommandations du comité interministériel – constitué en novembre 2017 pour étudier les questions autour des cryptos – et la proposition législative, le cas échéant, serait présenté au Parlement conformément à la procédure régulière. Le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a également informé le Lok Sabha que “le gouvernement ne collecte pas de données sur l’impact environnemental dû à l’extraction de crypto-monnaie”. Les investissements cryptographiques en Inde sont passés de 923 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021 – un bond de 615%, selon une étude récente de la plateforme de données blockchain Chainalysis.

Le MoS répondait aux questions de savoir si le gouvernement était conscient de l’énorme impact environnemental de la crypto-monnaie minière et, dans l’affirmative, des détails des mesures à prendre pour lutter contre ce problème et réduire l’impact de la crypto-monnaie sur l’environnement.

« Les cryptos sont certainement extraites en Inde. Cependant, cette exploitation minière consomme beaucoup d’énergie – et son impact économique devrait être analysé et compris par le gouvernement. Une façon de réglementer cela est de taxer l’exploitation minière elle-même – ce que font, par exemple, les réglementations de Singapour sur les crypto-monnaies. L’autre consiste à taxer le transfert ou l’échange, ou les deux. Ne pas le faire, c’est imposer un coût public à une activité qui génère des profits privés – une position qui est au cœur de notre système fiscal », a déclaré à Financial Express Online Mathew Chacko, associé du cabinet d’avocats Spice Route Legal.

Le mois dernier, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait également informé le Parlement que le gouvernement ne collectait pas d’informations sur le nombre d’échanges de crypto-monnaie opérationnels dans le pays et le nombre d’investisseurs liés à ceux-ci. En outre, aucune information n’a été portée à la connaissance du gouvernement quant à savoir si le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent sont commis par le biais de nombreux échanges de crypto-monnaie, avait déclaré le ministre.

Plus tôt cette année en mai, la Reserve Bank of India (RBI) dans une circulaire sur la « diligence raisonnable à la clientèle pour les transactions en monnaie virtuelle » avait conseillé aux banques et autres entités réglementées de mener des processus de diligence raisonnable à la clientèle conformément à la réglementation régissant Know Your Customer ( KYC), la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et les obligations des entités réglementées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), 2002, en plus de garantir le respect des dispositions pertinentes de la loi sur la gestion des changes ( FEMA) pour les envois de fonds à l’étranger.

En mai 2021, alors que les médias rapportaient que certaines banques citaient l’interdiction de la cryptographie de 2018 par RBI pour mettre en garde leurs clients contre les transactions en monnaie virtuelle, la banque centrale avait déclaré aux banques qu’elles ne pouvaient pas se référer à l’ancien ordre qui a été annulé par la Cour suprême l’année dernière. . En avril 2018, la RBI avait interdit aux entités réglementées de négocier des devises virtuelles ou de fournir des services pour faciliter à toute personne ou entité le traitement ou le règlement de ces devises, notamment la tenue de comptes, l’enregistrement, la négociation, le règlement, la compensation, l’octroi de prêts contre des jetons virtuels, etc. .

