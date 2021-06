Le gouvernement de Modi donne un coup de pouce au secteur du voyage en difficulté ! FM annonce un visa touristique gratuit à 5 touristes lakh; vérifier les détails

in

Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman (Photo d’archive : PTI)

Ministre des Finances Nirmala Sitharaman lors d’une conférence de presse aujourd’hui à partir de 15 heures, annonce des mesures d’aide économique pour stimuler les secteurs les plus touchés par la deuxième vague de coronavirus. Le gouvernement et la RBI (Reserve Bank of India) travaillent en tandem pour soutenir l’économie depuis que la pandémie a frappé le pays en mars 2020.

Sitharaman a récemment annoncé la gratuité des visas touristiques lors de la conférence de presse qui serait remise aux 5 premiers touristes lakh une fois la délivrance des visas rétablie. Le régime sera applicable jusqu’au 31 mars 2022 ou jusqu’à la délivrance de 5 00.000 visas, selon la première éventualité.

Les avantages du régime ne seront disponibles qu’une seule fois par touriste. Le programme aurait un grand impact incitatif sur les touristes à court terme qui ne viennent que pour un mois.

Les implications financières totales de ce régime seraient de Rs 100 crore. Une fois le programme expiré, les frais habituels de demande de visa reprendront.

En dehors de cela, le 28 juin, le centre a également étendu le soutien financier fourni dans le cadre du programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) de Rs 1,5 lakh crore. Le plafond global de la garantie admissible a été relevé de Rs 3 lakh crore à Rs 4,5 lakh crore, a déclaré FM Nirmala Sitharaman. FM a également annoncé une somme supplémentaire de 23 000 crores de Rs pour la santé publique, en mettant l’accent sur les enfants et les lits de soins pédiatriques/pédiatriques.

Le gouvernement avait également annoncé plusieurs mesures de secours lors de la première vague de coronavirus, notamment le premier plan de relance d’Atmanirbhar Bharat qui est entré en vigueur en mai 2020.

