Le gouvernement de Modi sous le feu des critiques pour sa gestion de la deuxième vague de Covid-19, le top journal l’appelle “ catastrophe auto-infligée ”

En mars de cette année, le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a déclaré triomphalement que l’Inde était en phase finale de Covid et qu’une forte population de 133 crores avait vaincu le virus. En mai, l’Inde est le point zéro de la pire épidémie de pandémie de coronavirus au monde! Alors que la flambée se poursuit, le gouvernement central dirigé par le Premier ministre Narendra Modi a été largement critiqué par les experts nationaux et internationaux de la santé. Malgré la détection précoce de la nouvelle souche et les avertissements des scientifiques, le Centre a autorisé les élections d’État et les méga rassemblements religieux. En conséquence, l’Inde est témoin d’un nombre alarmant de nouveaux cas et de décès au cours des dernières semaines. Alors que la demande augmente pour un verrouillage à l’échelle nationale, le Centre a jusqu’à présent soutenu qu’il n’utiliserait le verrouillage à l’échelle nationale qu’en dernier recours.

Un éditorial publié dans le journal médical The Lancet a critiqué le gouvernement pour avoir géré la situation. «Parfois, il semblait que le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi était plus préoccupé de supprimer les critiques des plateformes de médias sociaux que d’essayer de contrôler la pandémie», a-t-il déclaré.

Citant l’Institute for Health Metrics and Evaluation, l’éditorial a déclaré que l’Inde envisageait un nombre stupéfiant de 1 million de décès dus à l’infection à coronavirus d’ici le 1er août. «Si cela se produit, le gouvernement serait responsable de présider une catastrophe nationale auto-infligée. “

L’éditorial a déclaré qu’après plusieurs mois de faible nombre de cas, le gouvernement avait l’impression que l’Inde avait battu Covid-19. «Malgré des avertissements répétés, il n’a pratiquement rien fait pour s’attaquer à la deuxième vague.»

La campagne de vaccination, qui en est maintenant à la troisième phase, a également fait l’objet de critiques acerbes. Le Lancet a déclaré que l’Inde avait vacciné moins de 2% de sa population en raison de la lenteur des campagnes de vaccination. «La campagne de vaccination a été lente car il y avait un message selon lequel Covid-19 était essentiellement terminé.»

Critiquant le gouvernement, Vipin Narang – professeur de sciences politiques au Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis – a déclaré qu’il s’agissait d’un «échec de la gouvernance aux proportions épiques et historiques».

Le gouvernement est également critiqué par l’opposition pour la manière dont il a demandé aux États de s’occuper de la campagne de vaccination à leur niveau. «Le gouvernement Modi a abdiqué sa responsabilité et a laissé la vaccination aux États. Il aurait été financièrement plus équitable pour le Centre de fournir des vaccins gratuits à tous », a déclaré le chef du parti lors de la réunion du Comité de travail du Congrès (CWC).

