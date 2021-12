Le gouvernement de Navarre signale la disparition d’un homme au milieu de la tempête

12/11/2021

Aux premières heures de ce samedi, un appareil de recherche a été lancé pour tenter de localiser un voisin de Elizondo, 61 ans, disparu depuis hier vendredi lorsqu’il a quitté son domicile pour se rendre au travail dans une entreprise de Lesaka, sans atteindre sa destination.

Trois patrouilles de la police provinciale ont tenté en vain de localiser le voisin d’Elizondo tout au long de vendredi pour petites routes, chemins et pistes Depuis que la route principale a été coupée, on pense que la personne disparue aurait opté pour un itinéraire alternatif, ont expliqué des sources du gouvernement de Navarre à Europa Press.

Il est prévu que le dispositif de recherche est renforcé et, si le temps le permet, sera appuyé par l’hélicoptère du Groupe de sauvetage aquatique. La recherche portera sur tous les trajets entre Elizondo et l’entreprise Lesaka où travaille la personne disparue.

La disparition survient quelques heures après le décès de une femme de 49 ans à la suite du détachement d’un hangar de ferme à Sunbilla, l’une des villes navarraises gravement touchées par la tempête de pluie.

Crue de l’Èbre

Les bassins de la Nela, Trueba, Jerea, Omecillo (Burgos), Zadorra (et son affluent Ayuda), Bayas (Álava / Burgos) ; Ega et Arga et leur affluent Arakil (Navarre) et l’axe de l’Èbre ont atteint des débits de crue extraordinaires dans l’épisode actuel de crues.

Ce sont des canaux qui descendent déjà, à l’exception de l’Ega en Andosille, qui maintient la crue avec un volume courant de 281 m3 / s, proche du niveau maximum de 305 atteint dans l’avenue extraordinaire début février 2015, le plus grand que l’axe de l’Èbre ait enregistré depuis 1997.

Les épisodes de crue de fin novembre à aujourd’hui dans le bassin supérieur de l’Èbre sont le résultat d’événements persistants et dans certains cas extraordinaires de précipitations enregistrées dans le bassin du 26 du mois dernier jusqu’à hier, au-dessus de la 150 litres par mètre carré et qui ont dépassé les 300 sur la côte cantabrique, a rapporté la Confédération hydrographique de l’Èbre.

Le déluge est déjà passé Miranda (Burgos) avec un débit maximum de 958,9 m3/s, légèrement en deçà des 1 025 de l’avenue extraordinaire du 31 janvier 2015, le plus élevé enregistré depuis 1997.

L’Èbre à Logroño, qui continue de monter, a atteint 1406 m3/s et la dernière avenue extraordinaire a atteint 1550 le 1er février 2015, le plus important depuis 2004.

Dans Castejon, l’Èbre dépasse déjà 2 244 m3 / s, bien qu’il soit encore inférieur aux 2 847 en février 2003, le niveau maximum atteint par le fleuve dans cette section depuis 1997.

Dans Saragosse Le capital, avec 1 143,2 m3/s, présente toujours des niveaux inférieurs à l’avenue extraordinaire du 3 février 2015, où 2 448 m3/s ont été atteints.

Aragon se trouve dans phase d’urgence de niveau 2 pour prévenir les effets possibles que la crue extraordinaire de l’Èbre peut causer et pour cette raison, le ministre de la Présidence et des Relations institutionnelles, Mayte Pérez, préside une nouvelle réunion du Centre de coordination opérationnelle (CECOP) pour analyser la situation, tout en le maire de Saragosse, Jorge Azcón, a maintenu une autre coordination du plan municipal d’urgence.

Sánchez demande « beaucoup de prudence »

Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a indiqué dans son profil sur le réseau social Twitter, qu’il était « en contact » avec les présidents des communautés autonomes touchées par le « Bar » temporaire.

Sánchez a déclaré qu’il est « Très en attente » de l’évolution de la crue de l’Èbre, ainsi que des précipitations et du risque d’avalanches en raison des pluies abondantes et des chutes de neige enregistrées au cours des dernières semaines.

Je reste en contact avec les présidents des communautés autonomes touchées par la tempête, très conscients de l’évolution de la #CrecidaEbro, des précipitations et du risque d’avalanches. Suivons les indications des services d’urgence et rappelons-nous : soyez très prudent. – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 décembre 2021

Par ailleurs, le président a recommandé aux citoyens de suivre les indications des services d’urgence. « Souvenons-nous: beaucoup de prudence ».

Ce samedi, l’Unité Militaire d’Urgence (UME) déploie 292 militaires, 102 véhicules et 1 hélicoptère faire face à l’extraordinaire crue de l’Èbre qui traverse différentes villes de Saragosse.