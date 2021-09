Le gouvernement de Nicola Sturgeon fait face à une contestation judiciaire concernant les passeports vaccinaux | Politique | Nouvelles

Dans le cadre des plans des Nats, une preuve d’être doublement vacciné est nécessaire lors d’événements intérieurs assis de 500 personnes ou plus, d’événements en direct en plein air non assis avec plus de 4 000, et “tout événement, de toute nature, qui a plus de 10 000 personnes présentes” . Bien que Boris Johnson ait exclu l’introduction de passeports vaccinaux en Angleterre, les ministres du gouvernement écossais dirigés par le SNP ont déclaré que leur programme se poursuivrait à partir du 1er octobre avec des codes QR à utiliser pour confirmer le statut vaccinal d’une personne.

Les MSP ont voté pour approuver les mesures controversées plus tôt ce mois-ci après que le secrétaire à la Santé du SNP, Humza Yousaf, a déclaré que le NHS écossais était sous pression en raison d’une augmentation des hospitalisations liées au COVID-19.

Mais hier soir, les chefs d’entreprise ont qualifié les plans proposés de “discriminatoires” et “iniques”, qui s’appliqueront également aux boîtes de nuit.

Donald MacLeod, directeur général de Holdfast Entertainment Group, a ajouté : « Dans l’ensemble de l’hôtellerie, on pense que ce programme est discriminatoire et inique, et qu’il faussera le marché.

M. MacLeod, qui dirige plusieurs boîtes de nuit de Glasgow, a affirmé que le gouvernement écossais s’était “isolé” en introduisant le programme.

Il a ajouté: “Notre FM est une dame de fer qui n’est malheureusement pas pour tourner et est pleinement déterminée à introduire ce plan ridicule quelles que soient les conséquences en moins de deux semaines.

“Elle est incapable ou refuse de fournir des preuves de la fiabilité de la technologie QR ou de répondre aux questions les plus élémentaires.”

Le Dr Sandesh Gulhane MSP, porte-parole des conservateurs écossais en matière de santé, a déclaré que la légalisation proposée par le gouvernement écossais pour les plans était “faible”, “mal écrite” et “pas pratique”.

Les conservateurs se sont opposés à l’introduction de mesures controversées, mais M. Gulhane a ajouté: “C’est le problème avec ce gouvernement SNP, ils n’ont pas de réflexion commune, le plan n’a pas de sens.”

Silkie Carlo, directrice du groupe de protection de la vie privée, a déclaré que le plan « s’aliénerait des groupes déjà marginalisés dans la société » et pourrait introduire une « ségrégation moderne ».

Mme Carlo a également écrit à M. Yousaf dans une lettre conjointe avec Liberty et a déclaré que les personnes discriminées par les passeports vaccinaux comprenaient des jeunes “où l’absorption est plus faible et plus lente en raison d’un risque réduit”.

Elle a également déclaré que “les groupes de minorités ethniques et les migrants, en particulier les Noirs et les Asiatiques, où l’accès au vaccin peut être plus faible, les hésitations plus élevées et le risque d’exclusion plus élevé” seraient également affectés.

L’affaire devrait également concerner le gouvernement gallois dirigé par les travaillistes, qui a rejoint vendredi les ministres du SNP dans la mise en œuvre du programme.

Le gouvernement écossais a été approché pour commentaires.