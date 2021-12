Le gouvernement de Telangana décide de réussir tous les élèves ayant échoué en première année intermédiaire

La décision est intervenue dans un contexte où seulement 49% des étudiants de première année intermédiaire ont réussi l’examen, déclenchant des protestations de la part des partis d’opposition et des syndicats d’étudiants qui ont demandé que le cas des étudiants soit examiné avec bienveillance compte tenu de la situation du COVID-19.

Vendredi, le gouvernement de Telangana a décidé de réussir les étudiants échoués de la première année intermédiaire (11e norme) en leur donnant une note minimale de 35. La décision est intervenue dans le contexte de seulement 49% des étudiants de première année intermédiaire réussissant l’examen, déclenchant des protestations des partis d’opposition et des syndicats étudiants qui ont demandé que le cas des étudiants soit examiné avec bienveillance au vu de la situation du COVID-19.

Le ministre de l’Éducation de l’État, P Sabita Indra Reddy, a déclaré que 4 59 242 s’étaient présentés aux examens. Sur ce total, 2 24 000 ont réussi l’examen, soit 49 pour cent. Même si 30 points sont ajoutés à chaque élève échoué, environ 83 000 élèves passeraient l’examen, laissant environ 150 000 élèves échoués. Elle a déclaré que le ministre en chef K Chandrasekhar Rao a ordonné aux étudiants de ne pas rester inquiets du résultat car les examens de deuxième année intermédiaire approchent également.

« Étant donné que la deuxième année intermédiaire (12e norme) est très importante, le CM a ordonné que tous les étudiants de première année soient réussis en donnant une note de passage minimale de 35. Nous donnons des notes minimales à tous et leur indiquons clairement l’examen », a-t-elle déclaré. Elle a toutefois appelé les élèves à travailler dur pour réaliser les rêves de leurs parents et à ne pas s’attendre à l’aide du gouvernement en cas d’échec aux tests. La décision a été prise dans l’intérêt de l’avenir des étudiants et pour veiller à ce que les étudiants ne ressentent pas de pression psychologique sur le résultat de l’examen alors que les examens de deuxième année approchent également, a-t-elle déclaré.

