Le gouvernement de Telangana nomme cette start-up basée à l’IIT-H pour vacciner les populations marginalisées de l’Inde

Le gouvernement Telangana, dans le but de vacciner les gens à la convenance de leurs zones les plus proches, a nommé une startup en tant que partenaire sur le terrain pour l’administration de la vaccination COVID-19, une déclaration publiée par l’institut vendredi.

« VaccineonWheels », sera un partenariat public-privé avec le gouvernement de l’État. Dans ce cadre, la population rurale sera vaccinée en emmenant l’installation dans les villages. Cette startup a démarré avec une cinquantaine de cliniques mobiles et vise désormais à vacciner plus d’un million de personnes marginalisées. En association avec le gouvernement et les partenaires de la RSE, ils mettront en place des cabines de micro-vaccination pour administrer des vaccins qui seront gratuits, ajoute le communiqué.

Tout en félicitant l’équipe, le professeur B Murthy, directeur de l’institut, a également déclaré que cette étape innovante pour vacciner la population indienne non atteinte est une décision bienvenue et est la nécessité de l’heure.

À propos de VaccineOnWheels

VaccineOnWheels est une installation semblable à un hôpital créée dans toutes les communautés pour fournir des services de vaccination gratuits. Cette start-up développée au Center for Healthcare Entrepreneurship a introduit la première clinique de vaccination mobile du pays en 2019. Elle a été réalisée en partenariat avec l’IIT-H, la Fondation Bill & Melinda Gates et la CHFE.

Fondateur de VaccineOnWheels

Jignesh Patel, fondateur et PDG de VaccineOnWheels, a déclaré que de nombreuses entreprises ont apporté leur soutien et leur assistance à cette campagne visant à immuniser la population indienne non atteinte. « Notre objectif est de rendre les vaccins disponibles pour tous, même pour les personnes appartenant à la base. L’organisation vise à immuniser plus d’un million de personnes au cours des six prochains mois », a déclaré Patel dans le Indianexpress.com.

L’institut pense également que ces cliniques de vaccination communautaires aideront les Indiens à obtenir une immunisation plus élevée en plus d’aider à réduire le coût de la recherche de services sans frais de déplacement, sans temps de déplacement, entre autres.

VaccineOnWheels a jusqu’à présent administré plus de 2 lakh doses de vaccination COVID aux personnes défavorisées en association avec le Rotary Club de Pune Centra, des ONG et des partenaires RSE.

