Le gouvernement d’El Salvador rédige 20 projets de loi pour donner un cadre juridique aux obligations Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

El Salvador rédige 20 projets de loi afin de donner la structure juridique des obligations Bitcoin.

El Salvador s’apprête à présenter 20 projets de loi pour fournir un cadre juridique à ses prochaines obligations Bitcoin. Les fonds collectés avec eux serviront, en principe, à construire des infrastructures pour Bitcoin City et à acheter plus de bitcoins, a expliqué le gouvernement salvadorien.

Le ministre des Finances d’El Salvador, Alejandro Zelaya, a déclaré dans une interview à la télévision locale cette semaine que son gouvernement enverrait environ 20 factures au Congrès sur les obligations Bitcoin du pays.

Le président du pays, Nayib Bukele, l’a également indiqué sur Twitter, faisant allusion à la publication de l’information par . :

Il s’agit de couvrir et de garantir les #Bitcoin #VolcanoBonds, mais aussi une réingénierie complète de l’économie et de la façon dont un État-nation fait des affaires. Tous en quête de liberté – c’est l’endroit à venir.

Que diront les factures ?

Les projets de loi couvriront les marchés financiers et les investissements en valeurs mobilières pour fournir une base légale à l’émission d’obligations Bitcoin, a expliqué le ministre, ajoutant que la législation créera un cadre pour couvrir la réglementation correspondante du marché et l’émission de titres dans des actifs cryptographiques. . Le ministre des Finances a décrit :

Il s’agit de fournir une structure juridique et une sécurité juridique à tous ceux qui achètent l’obligation Bitcoin.

Zelaya a expliqué que la moitié des fonds levés grâce aux obligations Bitcoin seront utilisées pour construire des infrastructures et le reste pour acheter des bitcoins.

Puis il a parlé plus en détail au média salvadorien El Mundo et a ajouté d’autres utilisations des obligations.

Autres utilisations des obligations

Il y a précisé que ces obligations serviront non seulement à créer Bitcoin City mais pourraient également être utilisées pour honorer l’échéance d’une émission d’euro-obligations de 800 millions de dollars US en janvier 2023. Le ministre a reconnu que cette année, il doit sortir pour rechercher des financements pour honorer cet engagement et rejeter le fait que le gouvernement n’a pas d’autre alternative pour émettre de nouvelles dettes. Il a assuré : « Nous avons reçu des offres institutionnelles de plusieurs banques d’investissement », mais a déclaré : « Je ne peux pas révéler leurs noms car nous sommes en conversation ».

La semaine dernière, Bloomberg a souligné qu’El Salvador avait la pire performance de ses obligations au monde avec des baisses de leur valeur entre 30% et 40% à la fin de 2021. En outre, l’agence a déclaré que la détérioration a été exacerbée par la capacité de paiement du gouvernement du pays pour respecter la date d’expiration de 2023 avant son engagement envers Bitcoin, ainsi que les différentes controverses survenues depuis l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée législative – dominée par le parti au pouvoir.

Obligations Bitcoin

Le président salvadorien Nayib Bukele a annoncé en novembre son intention d’émettre des obligations Bitcoin d’une valeur de 1 milliard de dollars au taux de 6,5% pour financer la construction de Bitcoin City. La ville sera alimentée par l’énergie d’un volcan voisin et il n’y aura pas de taxes là-bas, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a déclaré Bukele.

L’émission des obligations Bitcoin est prévue pour cette année. Bukele a déclaré qu’il pensait qu’il y aurait une sursouscription. Il a également noté que la construction de Bitcoin City devrait commencer cette année.

