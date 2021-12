Le gouvernement délibère sur des preuves scientifiques sur la vaccination des enfants contre le Covid

Le gouvernement central a régulièrement examiné le rythme et la couverture de la vaccination COVID-19 et a émis plusieurs avis aux États et aux territoires de l’Union pour couvrir les bénéficiaires éligibles avec les deux doses de vaccin COVID-19, a déclaré le ministre d’État à la Santé Bharati Pravin Pawar dans un écrit. réplique.

Le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins contre le COVID-19 (NEGVAC) et le Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) délibèrent et examinent les preuves scientifiques liées à la vaccination des enfants, a été informée mardi Rajya Sabha.

Le gouvernement central a régulièrement examiné le rythme et la couverture de la vaccination COVID-19 et a émis plusieurs avis aux États et aux territoires de l’Union pour couvrir les bénéficiaires éligibles avec les deux doses de vaccin COVID-19, a déclaré le ministre d’État à la Santé Bharati Pravin Pawar dans un écrit. réplique.

Le gouvernement a également lancé la campagne « Har Ghar Dastak » à partir du 3 novembre, au cours de laquelle les bénéficiaires manqués pour la première dose et les bénéficiaires dus pour la deuxième dose sont identifiés et vaccinés par le biais d’activités de porte-à-porte, a-t-elle déclaré. Sur la question de savoir si le gouvernement a des propositions immédiates ou politique de vaccination des personnes de moins de 18 ans, a déclaré Pawar,

« Le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins pour le COVID-19 et le Groupe consultatif technique national sur la vaccination délibèrent et examinent les preuves scientifiques liées à la vaccination des enfants de moins de 18 ans. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.