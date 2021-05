Le gouvernement demande aux entreprises de commerce électronique de nommer un responsable nodal pour se conformer aux règles de protection des consommateurs

Les nouvelles règles pour les entités de commerce électronique ont été notifiées pour la première fois en juillet 2020.

Le gouvernement a demandé aux entreprises de commerce électronique de nommer un responsable nodal pour assurer le respect des nouvelles règles sur la protection des consommateurs. Les règles s’appliquent aux entités de commerce électronique enregistrées en Inde, ainsi qu’à celles enregistrées à l’étranger mais offrant des biens et des services aux consommateurs indiens.

Cette nouvelle sous-règle, qui a été incluse dans les règles de protection des consommateurs (commerce électronique), 2020, est entrée en vigueur le 17 mai, selon une notification publiée par le ministère de la Consommation. Ces règles ont été établies en vertu des dispositions de la loi de 2019 sur la protection des consommateurs. «… Elle (entité de commerce électronique) nommera un responsable nodal ou un autre fonctionnaire principal désigné résidant en Inde, afin de garantir le respect des dispositions de la loi. ou les règles établies en vertu de celui-ci », indique la notification.

Les règles s’appliquent à toutes les entités de commerce électronique constituées en vertu de la Companies Act, 1956 ou en vertu de la Companies Act, 2013 ou à une société étrangère visée à la clause (42) de l’article 2 de la Companies Act, 2013 ou à un bureau, succursale ou agence à l’extérieur L’Inde appartient ou est contrôlée par une personne résidant en Inde conformément à la loi de 1999 sur la gestion des changes, a-t-il ajouté.

Les nouvelles règles pour les entités de commerce électronique ont été notifiées pour la première fois en juillet 2020. Leurs violations entraînent des poursuites pénales en vertu de la loi de 2019 sur la protection des consommateurs.

