Le gouvernement demande aux entreprises d’utiliser les bureaux vacants comme établissements de soins Covid

Dans ce sens, le ministère des Affaires générales (MCA) a encore élargi les dispositions relatives à l’activité RSE pour inclure davantage de dépenses liées à Covid par les entreprises. (Image représentative)

Dans le but de contenir la deuxième et plus virulente vague de Covid, le gouvernement tend maintenant la main au secteur privé pour obtenir une aide supplémentaire. Dans ce sens, le ministère des Affaires générales (MCA) a encore élargi les dispositions relatives à l’activité RSE pour inclure davantage de dépenses liées à Covid par les entreprises.

En mars de l’année dernière, le MCA a exigé que les dépenses de fonds de RSE pour diverses mesures liées à Covid soient une activité de RSE éligible. Il a en outre précisé que les dépenses de ces fonds pour «créer une infrastructure sanitaire pour les soins Covid, créer des usines de production et de stockage d’oxygène médical, fabriquer et fournir des concentrateurs d’oxygène, des ventilateurs, des bouteilles et d’autres équipements médicaux pour lutter contre Covid» ou des activités similaires sont activités de RSE éligibles. Attirant l’attention des entreprises sur les initiatives prises par le DRDO et le CISR pour la mise en place d’établissements de soins temporaires Covid et d’hôpitaux de fortune, le MCA a déclaré que les dépenses consacrées à «la mise en place d’établissements de soins Covid et d’hôpitaux de fortune constituent une activité de RSE éligible.

«De plus, compte tenu du mode de travail à domicile en cours, il se peut que vous ayez à votre disposition des bâtiments vacants. Vous voudrez peut-être envisager de convertir ces immeubles de bureaux vacants en établissements de soins temporaires Covid avec soit des lits d’isolement, soit une combinaison de lits d’isolement et d’oxygène pour répondre à l’augmentation rapide du nombre de cas Covid dans de nombreuses régions du pays », a-t-il ajouté.

Le ministère a également souligné que la loi de 2013 sur les sociétés autorise la contribution à des projets de recherche et de développement spécifiques ainsi que la contribution aux universités financées par l’État et à certaines organisations engagées dans la recherche en science, technologie, ingénierie et médecine en tant qu’activités de RSE éligibles.

Toute entreprise ayant une valeur nette d’au moins Rs 500 crore, ou un chiffre d’affaires de Rs 1000 crore ou plus, et / ou un bénéfice net de Rs 5 crore ou plus au cours de l’exercice immédiatement précédent, est mandatée pour dépenser 2% de la bénéfice net moyen de la société au cours des trois exercices immédiatement précédents en tant que RSE.

Au cours de l’exercice 20, un total de 1 075 entreprises, y compris des organisations privées et publiques, ont dépensé 7 823 crores de roupies en activités de RSE, tandis qu’au cours de l’exercice 19, un total de 24 392 entreprises ont dépensé environ 18 655 crores de roupies en RSE. Sur le total des dépenses annuelles en RSE, environ 60% des dépenses ont été effectuées par le biais de diverses agences d’exécution.

