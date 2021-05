Le gouvernement demande aux États de notifier le champignon noir en tant qu’épidémie

Tous les établissements de santé publics et privés et les écoles de médecine devraient suivre des directives pour le dépistage, le diagnostic et la prise en charge de la mucormycose, a déclaré Agarwal.

Le gouvernement a demandé lundi aux gouvernements des États de notifier la mucormycose comme une épidémie. L’infection fongique mucormycose s’est propagée à travers le pays avec le nombre d’infections croissant dans le Maharashtra, Telangana, Rajasthan et Delhi.

Lav Agarwal, secrétaire adjoint du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille, a écrit aux gouvernements des États pour faire de la mucormycose une maladie à déclaration obligatoire en vertu de la loi de 1897 sur les maladies épidémiques. Il est devenu obligatoire pour tous de signaler à la santé tous les cas suspects et confirmés. par l’intermédiaire du médecin-chef au niveau du district, puis au système du programme intégré de surveillance des maladies. Tous les établissements de santé publics et privés et les écoles de médecine devraient suivre des directives pour le dépistage, le diagnostic et la prise en charge de la mucormycose, a déclaré Agarwal.

La mucormycose est devenue un nouveau défi chez les patients Covid-19, en particulier ceux sous stéroïdothérapie et avec des taux de sucre incontrôlés, et l’infection fongique entraînait une morbidité et une mortalité prolongées parmi les patients, a-t-il déclaré.

Le traitement suggéré pour cette infection fongique nécessite une approche multidisciplinaire comprenant des chirurgiens oculaires, des spécialistes ORL, un chirurgien général, un neurochirurgien et un chirurgien dentaire maxillo-facial, entre autres, et l’institution de l’injection d’amphotéricine-B en tant que médicament antifongique, indique la lettre.

