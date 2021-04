Le gouvernement dépasse l’objectif annuel d’approvisionnement des PME pour la troisième année consécutive alors même que le taux de croissance en glissement annuel diminue

Les achats auprès de SC / ST et des MPE dirigées par des femmes sont restés nettement en deçà des objectifs annuels.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Les ministères centraux, les départements et les entreprises du secteur public central (CPSE) ont dépassé pour la troisième année consécutive leur objectif annuel de passation de marchés de 25% auprès des micro et petites entreprises (MPE). Les achats auprès des MPE au cours de l’exercice 21 se sont élevés à 31,25%, contre 30,17% au cours de l’exercice 20 et 26,32% au cours de l’exercice 19. Les achats de l’exercice 2018 auprès des MPE représentaient 23,11% de l’ensemble des achats annuels du gouvernement au cours de l’année. Alors que l’approvisionnement annuel continuait de progresser vers le nord, le taux de croissance d’une année sur l’autre s’est contracté en FY21 à 1,08% par rapport à FY20, contre 3,85% pour FY19-20 et 3,21% pour FY18-19, selon le données de MSME Sambandh.

En outre, la valeur des biens achetés auprès des MPE a également diminué à Rs 36 482 crore en FY21 contre Rs 39 632 crore en FY20 et Rs 40.399 crore en FY19. Le nombre de MPE bénéficiant des marchés publics annuels a également été réduit à 1,48 lakh en FY21 contre 1,57 lakh en FY20 alors même qu’il était supérieur à 1,28 lakh MSE bénéficiant des marchés publics en FY19. «Covid a eu un impact significatif sur les entreprises des MPME au cours de l’année écoulée. Selon les estimations, un tiers des MPME en Inde a été touché en raison de la pandémie qui se reflète également dans le taux de croissance des achats », a déclaré Sanjiv Layek, secrétaire exécutif de l’Association mondiale pour les petites et moyennes entreprises (WASME) à Financial Express En ligne.

L’e-mail envoyé à Talleen Kumar, PDG de Government eMarketplace (GeM), n’a pas suscité de réponse immédiate pour cette histoire. GeM est le portail des marchés publics du gouvernement pour faciliter l’achat et la vente entre les acheteurs du gouvernement et les vendeurs des MPME.

Lisez aussi: Interview | Nous voulons doubler les prêts aux MPME dans le cadre du programme de 59 minutes de SIDBI en 2021: Jinand Shah des prêts PSB en ligne

Alors que les achats auprès des MPE par les ministères centraux, les départements et les CPSE sont restés au-dessus du seuil, les achats auprès des SC / ST et des MPE dirigées par des femmes ont continué à être très loin d’atteindre les objectifs annuels. Le gouvernement avait réservé un objectif de passation de marchés de 25% par an par les MPME aux CPSE à partir du 1er avril 2015, contre 20% plus tôt, selon le site Web du ministère des MPME. Un sous-objectif de 4% pour les MPE appartenant à SC / ST et 3% pour les MPE appartenant à des femmes a été retenu sur l’objectif de 25%. Les achats FY21 d’une valeur de Rs 669,44 crore de 5 429 SC / ST MSE s’élevaient à 0,57 pour cent et Rs 639,15 crore d’achat de 4 129 femmes MPE n’était que de 0,55 pour cent.

«La participation des femmes et des entrepreneurs SC / ST a été très faible dans les programmes gouvernementaux car elles ne sont pas encouragées à faire de même. L’encouragement de la part du gouvernement a également fait défaut, ainsi que le manque d’activités promotionnelles. Cela nécessite de faire du porte-à-porte avec les SC / ST et les femmes MPE pour accroître leur participation et stimuler les achats. De plus, beaucoup d’entre eux ne sont pas au courant des marchés publics et d’autres programmes », a ajouté Layek.

Il est important de noter que si les marchés publics des MPE ont augmenté chaque année, le gouvernement n’a pas connaissance de grandes entreprises qui créent des filiales à 100% pour acquérir des marchés publics dans le pays, selon le ministre des MPME, Nitin Gadkari. «Non, monsieur», Gadkari avait répondu à une question dans le Rajya Sabha sur la question de savoir si le gouvernement savait que certaines grandes entreprises créaient des filiales à 100% pour saisir les marchés publics.

