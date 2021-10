Le gouvernement déploie des drones fabriqués en Inde pour transporter les vaccins Covid

in

Pour la première fois dans le pays, un drone fabriqué en Inde a transporté lundi des vaccins Covid-19, parcourant une distance aérienne de 15 km en moins de 15 minutes de l’hôpital du district de Bishnupur au centre de soins de santé primaires du lac Loktak, L’île de Karang, au Manipur. La distance routière entre ces emplacements est de 26 km

Lors du lancement de la réponse et de la sensibilisation des drones de l’ICMR dans le nord-est (i-Drone), Mansukh Mandaviya, ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, a déclaré que c’était la première fois qu’un drone fabriqué en Inde était utilisé en Asie du Sud pour transporter le Vaccin contre le covid19.

« Les drones peuvent être utilisés pour fournir des médicaments vitaux et collecter des échantillons de sang dans des situations critiques et dans des zones géographiques difficiles », a déclaré Mandaviya.

L’i-Drone a été conçu pour surmonter les défis de la livraison de vaccins dans les terrains difficiles d’accès de l’Inde, en déployant des véhicules aériens sans pilote ou des drones dans ces zones. Actuellement, le projet de livraison par drone a obtenu l’autorisation d’être mis en œuvre au Manipur, au Nagaland et aux îles Andaman et Nicobar.

“L’Inde abrite des diversités géographiques et les drones peuvent être utilisés pour livrer l’essentiel jusqu’au dernier kilomètre … Cette technologie pourrait changer la donne pour relever les défis de la prestation des soins de santé, en particulier les fournitures de santé dans les zones difficiles”, a déclaré le ministre.

L’ICMR a mené une première étude en collaboration avec l’Institut indien de technologie de Kanpur, pour tester la capacité des drones à transporter et transférer des vaccins en toute sécurité. L’étude a été menée au Manipur, au Nagaland et à Andaman et Nicobar.

Les études ont fourni des résultats prometteurs, après quoi le ministère de l’aviation civile, la direction générale de l’aviation civile et d’autres autorités de réglementation ont accordé l’autorisation de faire voler des drones au-delà de la ligne de mire visuelle.

Le pays avait administré 91,41 crores de vaccins Covid-19 jusqu’à lundi soir. Il y a eu 20 799 nouveaux cas signalés lundi, portant le nombre de cas actifs à 2 64 458. Le taux de recouvrement s’est établi à 97,89 %. Le taux de positivité hebdomadaire des cas était de 1,63 %, tandis que le taux de positivité quotidien était de 2,10 %.

