Le gouvernement des États-Unis “ne sait pas” ce qui se cache derrière les observations d’OVNI

in

28/06/2021 à 12:17 CEST

La Direction du renseignement des États-Unis (ODNI) a publié son rapport tant attendu sur près de deux décennies d’observations d’OVNI. Et pour la plupart, il laisse plus de questions ouvertes qu’il n’en répond.

L’ODNI a examiné 144 signalements de ce qu’il appelle “phénomène aérien non identifié” ou UAP (pour son acronyme en anglais) remontant à 2004. Parmi ceux-ci, 18 incidents peuvent avoir impliqué une technologie de pointe que les États-Unis ne peuvent pas expliquer.

“Certains PAN semblaient rester stationnaires par vent fort, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyen de propulsion discernable”, indique le rapport. Ils expliquent en outre qu’il n’y a aucune preuve qu’aucun des cas technologie secrète développée par des pays comme la Russie et la Chine ou une entité extraterrestre, mais il n’a pas non plus exclu ces explications.

“Sur les 144 rapports que nous traitons ici, nous n’avons pas d’indications claires qu’il existe une explication non terrestre pour eux, mais nous irons là où les données nous mèneront”, a déclaré à CNN un haut responsable du gouvernement américain.