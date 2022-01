Le gouvernement détiendra 36% du capital de Vodafone Idea après que la société de télécommunications accepte de convertir les cotisations AGR et les intérêts du spectre en capitaux propres

Le gouvernement détiendra environ 35,8% du capital de la société de télécommunications, tandis que Vodafone Group et Aditya Birla Group détiendraient respectivement environ 28,5% et 17,8% du capital.

Le conseil d’administration de Vodafone Idea Ltd a approuvé la conversion des cotisations AGR et des intérêts du spectre en actions, ce qui a conduit le gouvernement à devenir une partie prenante de près de 36% de la société de télécommunications. « Il est maintenant informé que le conseil d’administration, lors de sa réunion du 10 janvier 2022, a approuvé la conversion du montant total de ces intérêts liés aux tranches d’enchères de spectre et aux cotisations AGR en capitaux propres », a annoncé la société dans un dossier. à l’ESB. Après la conversion, il est prévu que le gouvernement détienne environ 35,8% du total des actions en circulation de la société, tandis que les actionnaires promoteurs Vodafone Group et Aditya Birla Group détiendraient respectivement environ 28,5% et environ 17,8% du capital de la société.

