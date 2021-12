Le gouvernement deviendra actionnaire d’Air Europa en raison de l’échec de la fusion avec Iberia

15/12/2021 à 22:16 CET

David Page

Ibérie Oui Air Europa paralyse la fusion qu’ils ont consentie il y a deux ans. IAG -le holding qui intègre Iberia, Vueling, British Airways, Aer Lingus et Level– Elle entendait absorber la deuxième compagnie aérienne espagnole pour créer un géant national, mais la crise du secteur provoquée par la pandémie et la situation financière extrême qui étouffe Air Europa ont ruiné la grande intégration, comme l’a confirmé le groupe hispano-britannique lui-même en une communication à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

Il y a deux ans, Iberia et la famille Hidalgo, principaux actionnaires de Globalia, la société mère d’Air Europa, a accepté la vente pour 1 000 millions d’euros, le montant a ensuite été abaissé à 500 millions et, compte tenu de l’état actuel d’Air Europa, ce prix est encore une fois trop élevé pour IAG. En plus, le Commission européenne Elle finalisait sa décision sur l’opération – elle avait une date butoir jusqu’au 4 janvier – dans laquelle elle allait imposer des conditions sévères de transfert de routes pour permettre la vente, ce qui la compliquait encore.

La rupture entre Iberia et Air Europa n’est pas totalel. Comme l’a souligné le président de l’IAG, Luis Gallego, une « nouvelle structure & rdquor; qui permet un autre type d’opération qui n’est pas l’acquisition totale ou la fusion d’Iberia-Air Europa. Et dans cette nouvelle structure, le Gouvernement finira par jouer un rôle de premier plan pour garantir la continuité d’Air Europa.

L’arrêt de la fusion entre les deux sociétés pousse le gouvernement à entrer dans l’actionnariat d’Air Europa pour garantir sa viabilité et le faire sans avoir à injecter plus d’argent dans la compagnie aérienne. L’Etat a déjà secouru Air Europa avec deux prêts d’un montant de 475 millions euros du fonds pour les entreprises stratégiques de la SEPI. Il s’agit d’un prêt ordinaire de 235 millions à rembourser avant 2026 et d’un autre prêt participatif pour les 240 millions restants.

L’échec de l’intégration obligera l’Exécutif à exécuter ce dernier emprunt et à le transformer en un participation directe dans Air Europa, ce qui la placerait en actionnaire principal mais toujours en deçà de 50 % du capital. La prochaine étape de la « nouvelle structure & rdquor; que les deux compagnies cherchent à s’adapter à leur union passerait par l’entrée dans l’actionnariat d’Iberia plus tard et avec la famille Hidalgo restant avec une participation très diluée.

Iberia et Air Europa continuent de défendre le sens stratégique de l’intégration, d’une sorte ou d’une autre, des deux compagnies pour renforcer l’aéroport de Madrid en tant que grand « hub » européen (centre d’interconnexion des vols), pour défendre le tourisme en Espagne et pour renforcer le leadership d’IAG dans les liaisons entre l’Europe et l’Amérique latine, l’activité la plus rentable des deux compagnies aériennes.

Du ministère des Affaires économiques, dirigé par la vice-présidente Nadia Calviño, Il est confirmé que différentes options sont en cours d’analyse pour garantir la continuité d’Air Europa après la démission de l’opération d’achat par Iberia. « Nous voulons envoyer un message de réconfort aux employés, clients et fournisseurs d’Air Europa. Le gouvernement va analyser les différentes options qui s’ouvrent dans cette situation, avec l’intention de garantir la continuité de l’activité et des opérations »

« Air Europa est un entreprise stratégique pour l’Espagne en raison de son importance pour le secteur de l’aviation et le secteur du tourisme, « sources gouvernementales de l’État ».

Le gouvernement souligne qu’il a clairement indiqué son intention de soutenir Air Europa dès le premier instant de la crise provoquée par la pandémie en apportant son soutien, à la fois par le biais de la Fonds de soutien à la solvabilité d’Entreprises Stratégiques de la SEPI avec 475 millions avec des prêts pour 140 millions supplémentaires par le biais de l’Institut Officiel de Crédit (ICO).

Dans le premier accord scellé fin 2019, Iberia s’engageait à garantir le paiement d’une indemnité de 40 millions d’euros à Globalia en cas d’échec de la fusion. Cette compensation ne sera pas appliquée maintenant. Mais Iberia a l’intention d’accéder au paiement de 75 millions d’euros qui iraient à la boîte d’Air Europa comme une sorte d’avance pendant qu’elle continue de négocier un accord différent de l’actuel.