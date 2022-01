Le gouvernement deviendra le plus grand actionnaire de VIL

Détenir 35,8 % dans les télécommunications alors que le conseil d’administration de la société opte pour la conversion des intérêts sur les cotisations en capitaux propres

Le conseil d’administration de Vodafone Idea a informé mardi le département des télécommunications (DoT) qu’il opterait pour la conversion des intérêts sur les revenus bruts ajustés (AGR) et les redevances du spectre en capitaux propres du gouvernement. Une fois le plan mené à bien sur une période de quatre ans, le gouvernement deviendra le principal actionnaire de l’entreprise avec une participation de 35,8 %.

Après la conversion des capitaux propres, le gouvernement deviendra également un créancier de l’entreprise, ce qui aurait des avantages et des inconvénients pour Vodafone Idea. Du côté positif, l’entreprise serait dans une meilleure position financière pour lever des fonds externes et il y aura une possibilité de flexibilité dans les futurs paiements au gouvernement. De plus, le gouvernement aurait intérêt à protéger la valeur nette de l’entreprise.

Du côté négatif, des problèmes potentiels concernant le style de gestion, la gouvernance, l’allocation du capital, etc., pourraient survenir, mais tout cela dépendrait de l’implication du gouvernement dans la gestion/le conseil d’administration de l’entreprise.

Les analystes ont déclaré que bien que les préoccupations existentielles à court terme de Vodafone Idea aient été résolues par cette décision, il incombe toujours à l’entreprise de mener à bien sa levée de fonds, d’accélérer les investissements dans le réseau et d’endiguer les pertes d’abonnés. L’entreprise devrait également procéder à des hausses tarifaires plus significatives dans les jours à venir.

« … le conseil d’administration, lors de sa réunion tenue le 10 janvier 2022, a approuvé la conversion du montant total de ces intérêts liés aux tranches d’enchères de spectre et aux cotisations AGR en capitaux propres. La valeur actuelle nette (VAN) de cet intérêt devrait être d’environ 16 000 crores selon les meilleures estimations de la société, sous réserve de confirmation par le DoT », a déclaré Vodafone Idea dans un dossier réglementaire.

« La conversion entraînera donc une dilution de tous les actionnaires existants de la société, y compris les promoteurs. Après la conversion, il est prévu que le gouvernement détienne environ 35,8% du total des actions en circulation de la société, et que les actionnaires promoteurs détiendraient respectivement environ 28,5% (Vodafone Group) et environ 17,8% (Aditya Birla Group), respectivement », dit le dossier.

Les actions seront émises au gouvernement sur une base préférentielle et la date pertinente pour la fixation des prix serait le 14 août 2021, selon le dossier. « Le gouvernement, à sa seule discrétion, peut convertir toute partie de ce prêt en actions privilégiées au lieu d’actions de participation et ces actions privilégiées peuvent être facultativement ou obligatoirement convertibles et/ou rachetables et/ou de nature participative. Les actions peuvent être détenues par le biais de l’engagement statutaire de Unit Trust of India (SUUTI) au nom du gouvernement indien ou par tout type de fiduciaire ou autre arrangement approprié », a déclaré Vodafone Idea.

Étant donné que le prix moyen des actions de Vodafone Idea à la date pertinente du 14 août 2021 était inférieur à la valeur nominale, les actions de participation seront émises au gouvernement à une valeur nominale de 10 Rs par action sous réserve de la confirmation finale par le DoT.

Le gouvernement a donné aux opérateurs de télécommunications la possibilité de payer des intérêts pour les quatre années de report sur les tranches de spectre différées et les cotisations AGR par voie de conversion en capitaux propres de la VAN de ce montant d’intérêt.

Vodafone Idea, le troisième plus grand opérateur de télécommunications du pays, perdant et financièrement limité, a des cotisations AGR totales de 58 254 crores de Rs, dont il a payé 7 854 crores de Rs.

Comme on le sait, Bharti Airtel a opté pour le moratoire de quatre ans sur le paiement des redevances AGR et du spectre, mais pas pour la conversion des intérêts en actions par le gouvernement. Reliance Jio n’a opté pour aucune des dispositions, qui faisaient partie du paquet du 15 septembre 2021 proposé par le gouvernement aux opérateurs télécoms.

Les versements annuels avant le plan de secours du gouvernement pour Vodafone Idea s’élevaient à 15 000 crores de Rs pour le spectre et à 9 000 crores pour l’AGR, soit un total de 96 000 crores de Rs pour quatre ans. Avec ce montant maintenant différé et les intérêts de report convertis en capitaux propres, les intérêts totaux s’élèvent à Rs 19 500-20 000 crore en supposant un taux d’intérêt de 8 à 9 % et la valeur actuelle de celui-ci s’élève à Rs 16 000 crore.

