Le gouvernement devrait apporter des dispositions à l’IBC pour le règlement prioritaire des cotisations des fournisseurs de MPME, selon un expert

Kalantri a également estimé que NITI Aayog devrait organiser une consultation des parties prenantes avec les MPME et leurs associations avant de préparer un cadre politique pour le secteur.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le gouvernement devrait introduire des dispositions en vertu de la loi sur l’insolvabilité et la faillite (IBC) pour le règlement prioritaire des cotisations des vendeurs MPME dues par l’entreprise insolvable, car les banques ne veulent pas étendre le traitement accommodant aux vendeurs MPME qui ont fait défaut en raison du retard de paiement de leurs acheteurs d’entreprise , selon Vijay Kalantri, président de l’Association indienne des industries (AIAI) et président du World Trade Center.

Lors d’un webinaire organisé par l’AIAI, Kalantri a déclaré : « Dans les cas d’insolvabilité en vertu de l’IBC, les cotisations dues aux fournisseurs de MPME ne sont pas prioritaires dans l’ordre de règlement des cotisations des créanciers. Si les vendeurs de MPME ne règlent pas leurs cotisations à temps, il est tout à fait naturel qu’ils fassent défaut sur leur obligation de prêt bancaire. » En avril de cette année, le gouvernement avait introduit une ordonnance pour un processus de résolution d’insolvabilité prédéfini pour les MPME dans le cadre de l’IBC afin d’agir comme cadre alternatif de résolution d’insolvabilité pour « une résolution rapide, efficace et rentable des difficultés, assurant ainsi un signal positif au marché de la dette, la préservation de l’emploi, la facilité de faire des affaires et la préservation du capital de l’entreprise », avait déclaré le ministère des Affaires commerciales.

En termes de faible flux de crédit formel vers le secteur des MPME, Kalantri a noté que le crédit des banques commerciales au secteur est passé de 12,4 pour cent du crédit total avant 2008 à 8,3 pour cent au cours de la période suivante. En outre, les banques du secteur public sont à la traîne par rapport au secteur privé en matière de décaissement de crédit aux MPME, les premières n’accordant à peine 5 pour cent de leurs crédits aux MPME, contre 40 pour cent par les secondes. Kalantri a exhorté les banques commerciales à ouvrir des succursales dédiées aux PME à travers le pays et a également appelé à la conversion de la SIDBI en une banque à part entière pour les PME.

Parmi les principaux prêteurs du secteur public, la Bank of Baroda a déclaré qu’elle s’attend à une croissance globale du crédit de 10 pour cent dans le segment de base des PME au cours de l’exercice en cours, contre une croissance de 11 pour cent enregistrée l’année précédente, principalement soutenue par la garantie de crédit d’urgence. (ECLGS). Selon un haut responsable de la banque, « les PME peuvent obtenir une sanction de principe pour leur demande de prêt jusqu’à Rs 5 crore en téléchargeant leurs états financiers et autres documents sur notre application mobile et sur notre site Web bancaire et d’entreprise… Nous avons introduit l’automatique l’approbation d’un prêt MPME jusqu’à Rs 0,25 crores à travers l’Inde et des prêts jusqu’à Rs 5 crores est principalement sanctionnée numériquement et nous avons l’intention de sanctionner et de débourser numériquement des prêts sous peu dans le cadre du modèle de co-prêt.

Kalantri a également estimé que NITI Aayog devrait organiser une consultation des parties prenantes avec les MPME et leurs associations avant de préparer un cadre politique pour le secteur. « NITI Aayog travaille à la mise en place d’un centre de capacité numérique pour transformer le secteur manufacturier indien en cette ère de quatrième révolution industrielle. Déjà, NITI Aayog a permis, dans le cadre de sa stratégie nationale sur l’intelligence artificielle, des centres d’excellence à travers ses différentes zones MedTech, des zones technologiques spéciales et via AIRAWAT, qui est un concept de ressources technologiques partagées pour faciliter l’accès des MPME à des technologies de pointe telles que la 3D. l’impression et l’intelligence artificielle », a déclaré Preeti Syal, directeur, NITI Aayog.

