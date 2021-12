Le gouvernement devrait atteindre l’objectif budgétaire des télécommunications

Récemment, Bharti Airtel a payé Rs 15 519 au département des télécommunications (DoT) pour le prépaiement de l’intégralité des passifs différés relatifs au spectre acquis lors de l’enchère tenue en 2014, tandis que Reliance Jio a payé environ Rs 10 700 crore pour le spectre acquis lors des enchères de 2016.

Le pré-paiement des passifs de spectre différés par Bharti Airtel et Reliance Jio s’élevant à plus de Rs 26 200 crore permettra au gouvernement d’atteindre son objectif de revenus budgétaires provenant des télécommunications au cours de l’exercice en cours.

Le gouvernement avait fixé un objectif de recettes de Rs 53 986,72 crore provenant des services de télécommunications pour l’exercice 22. Une fois que les frais de licence annuels et les frais d’utilisation du spectre payés par les opérateurs de télécommunications, qui seraient de l’ordre de Rs 25 000 crore à Rs 28 000, sont ajoutés au montant payé par Bharti et Jio, l’objectif budgétaire est susceptible d’être atteint.

Les recettes du gouvernement provenant des droits de licence et du SUC ont augmenté en raison de la hausse des revenus bruts ajustés (AGR) de tous les opérateurs de télécommunications. Les opérateurs télécoms paient 8 % de redevance de licence sur leurs revenus bruts ajustés, tandis que le SUC varie de 3 % à 5 % pour les différents opérateurs.

Au cours des dernières années, le gouvernement n’a pas atteint son objectif de revenus provenant des services de télécommunication. Par exemple, pour l’exercice 21, il avait fixé un objectif trop ambitieux de 1,33 lakh crore, qui a ensuite été révisé à 33 737 crore. L’objectif de revenus pour l’exercice 21 peut avoir été fixé en prévision du paiement intégral des cotisations AGR des opérateurs de télécommunications, qu’ils étaient tenus de payer conformément à l’ordonnance de la Cour suprême en octobre 2019.

Pour l’exercice 20, le gouvernement a réussi à dépasser l’objectif de revenus, en raison du paiement partiel des cotisations AGR s’élevant à environ Rs 30 000 crore par trois opérateurs – Bharti Airtel, Vodafone Idea et Tata Teleservices.

En l’absence de ce gain ponctuel, le gouvernement n’aurait pas atteint son objectif.

Il est intéressant de noter qu’au cours des sept-huit dernières années, le gouvernement n’a été en mesure d’atteindre l’estimation budgétaire à partir des recettes des télécommunications que deux fois.

