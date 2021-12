Le gouvernement distribuera gratuitement des coupes menstruelles dans les instituts dans le cadre d’un test pilote

26/12/2021 à 18:07 CET

PE

La Generalitat distribuera coupes menstruelles et d’autres produits d’hygiène menstruelle réutilisables dans certains instituts catalans, pour une test pilote qui commencera dans printemps, afin de planifier et d’évaluer une mesure visant à garantir l’équité menstruelle et à étendre la prochaine année scolaire à tous les centres de Catalogne, si l’expérience se passe bien.

La Conseillère à l’égalité et aux féminismes de la Generalitat, Tània Verge, a défendu dans une interview à Europa Press cette mesure de équité menstruelle, avec laquelle reconnaître le coût supplémentaire que les femmes doivent payer « pour le simple fait d’avoir leurs règles ». Verge a également fait référence à la demande que le gouvernement central applique une TVA réduite ou super réduite à ces produits.

Les coupes menstruelles seront distribuées avec des informations « sur le corps lui-même, sur la menstruation et liées aux droits sexuels et reproductifs », que l’exécutif catalan veut garantir avec la Stratégie nationale pour les droits sexuels et reproductifs – dirigée par Verge et rassemble huit autres conseillers – en différentes phases, et cette mesure est l’une d’entre elles.

Le conseiller a détaillé qu’ils travaillent sur cette mesure avec jusqu’à quatre ministères, dont Action Climat, car ce sont des objets respectueux de l’environnement, et Education, afin que les centres qui participent au test soient représentatifs de la diversité territoriale.

Jeunes et violences sexistes

D’autre part, Verge a souligné qu’il est nécessaire de travailler dans la tranche d’âge plus jeune parce que le violences sexistes Ils sont également acheminés via les réseaux sociaux ou les applications de messagerie mobile sous des formes telles que le « sexting », l’extorsion ou le harcèlement sexuel, et il a décrit la technologie comme une arme à double tranchant car, en même temps, elle contribue également à la sensibilisation sociale.

À peu près de la même tranche d’âge, il a insisté pour éviter que la pornographie soit une référence de la sexualité et que les jeunes aient des informations véridiques pour savoir comment se protéger contre maladies sexuellement transmissible, de grossesses et « peut avoir des relations saines fondées sur l’égalité ».

Le Département de l’égalité et des féminismes travaille également avec l’Éducation à la révision du programme « Coeduca’t » afin que les éducation affective sexuelle commencer à partir de 0-3 ans d’enseignement avec une mise en œuvre progressive.

A cela s’ajoute le plan pour des écoles sans violence promu par l’Éducation, avec lequel une application web a été développée pour que les mineurs et les adultes de leur environnement puissent signaler une situation de abus sexuel sur enfant.

Prévention et sensibilisation

La responsable d’Égalité et féminismes a admis que le la préventionEn matière de violence, cela a été l’une des pattes oubliées alors que, pour elle, c’est l’outil indispensable : « Il y a eu des efforts partiels et non une planification stratégique au niveau du pays », et elle a assuré que maintenant le département travaille sur cette adresse.

« Une structure a été préparée pour un département qui peut durer des années, qui a la capacité de concevoir une stratégie pays. Nous avons posé les bases », a évalué Verge sur les premiers mois de la législature, et a confié que les budgets de 2022 aura beaucoup de capacité pour mettre en œuvre ce projet politique, selon ses mots.

Verge a particulièrement attiré les hommes dans le coresponsabilité d’éradiquer les violences sexistes et d’être une partie active du travail de fond pour délégitimer la violence, pour lequel son département va promouvoir cloches relative à masculinité égalitaire, la paternité, les soins, et même les stéréotypes et les préjugés qui « limitent la possibilité – des hommes – d’être libres ».