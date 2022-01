Le gouvernement d’Odisha et Gail signent un protocole d’accord pour des projets d’énergie propre

L’accord a été signé par l’unité du secteur public et la Société de promotion industrielle et d’investissement d’Odisha (Ipicol) à Bhubaneswar, selon un communiqué.



Le gouvernement d’Odisha et la société de gaz naturel Gail ont signé mercredi un protocole d’accord pour une coopération dans la production de carburants respectueux de l’environnement dans l’État.

L’accord a été signé par l’unité du secteur public et la Société de promotion industrielle et d’investissement d’Odisha (Ipicol) à Bhubaneswar, selon un communiqué.

Le protocole d’accord vise à préparer une étude de faisabilité pour la mise en place d’usines dans des domaines d’hydrogène vert, d’ammoniac vert et d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire et éolienne, a déclaré l’Ipicol.

Il met l’accent sur la promotion de la production de carburants respectueux de l’environnement dans l’État. L’hydrogène vert aidera les industries à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre, a-t-il déclaré.

Les centrales proposées aideront les industries lourdes basées à Odisha à compléter leurs besoins croissants en énergie, a déclaré l’Ipicol.

Le secrétaire principal aux Industries, Hemant Sharma, a déclaré qu’il existait actuellement dans l’État un « très grand marché préexistant » pour l’hydrogène.

Le coût de l’hydrogène vert diminuera pour la consommation industrielle grâce à cet effort conjoint pour le produire en vrac, a déclaré le responsable.

« Nous sommes très désireux d’aider l’entreprise en termes de terres appropriées », a déclaré Asit Tripathy, secrétaire principal du ministre en chef Naveen Patnaik.

Le directeur du développement commercial, MV Iyer, a déclaré que Gail était en train de poser un gazoduc, de mettre en place un projet de distribution de gaz de ville et une usine de gazéification de charbon dans le cadre d’une coentreprise.

