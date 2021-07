Le gouvernement d’Odisha prévoit davantage de camps de retraite écologiques, pour lancer une fête de la moto afin de relancer le tourisme

in

Le gouvernement d’Odisha prévoit davantage de camps de retraite écologique et lance une fête de la moto pour relancer le tourisme (Photo: IE)

Dans le but de relancer le tourisme, le gouvernement d’Odisha a décidé d’établir davantage de camps de retraite écologique dans l’État. Il a également décidé de lancer un festival de motos dans le district de Kandhamal cet hiver pour attirer plus de touristes, a révélé un haut responsable.

AK Tripathy, conseiller principal du ministre en chef et président du Western Odisha Development Council (WODC), a déclaré que Kandhamal avec ses chutes d’eau, ses forêts et ses ruisseaux deviendra bientôt un site touristique majeur à Odisha, comme l’a rapporté l’agence de presse PTI. . Lors de sa visite dans le district samedi, Tripathy a déclaré que le district de Kandhamal regorge de beautés naturelles. Et, ses chaînes de collines font partie des grands Ghâts orientaux. Un camp de retraite écologique qui a été lancé à Daringbadi l’année dernière a reçu une réponse encourageante de la part des touristes. D’autres camps de retraite écologique seraient également organisés cette année dans des endroits attrayants », a-t-il déclaré aux journalistes.

La tâche principale a commencé avec le collectionneur D Brunda qui a identifié les routes menant aux cascades éblouissantes de Kuturi, Putudi et Katramal pour les développer. Tripathy a demandé à Vinit Agrawal, surintendant de la police, de promouvoir le district en tant que circuit de moto et de le relier également à Chandaka près de Bhubaneswar. Il a demandé à Agarwal de développer le circuit en coordination avec les clubs de motards de l’État et d’autres régions du pays, et de lancer un festival de moto en hiver.

“Il existe de nombreuses excellentes routes traversant des forêts et d’autres endroits magnifiques qui peuvent offrir une expérience de moto passionnante aux amoureux de la nature”, a ajouté Tripathy. Il a également demandé à l’administration du district de localiser une destination appropriée pour établir un musée afin de sauvegarder l’art et la culture de Kandhamal.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.