Le gouvernement doit agir pour stimuler l’investissement privé

Hormis les acquisitions via l’IBC ou la voie habituelle des fusions-acquisitions, le secteur privé a été assez discret sur le front des investissements ces dernières années. En fait, à part quelques voix égarées, il est resté silencieux. En décembre 2019, le président de Tata Sons, N Chandrasekaran, a pris la parole pour dire que les entreprises indiennes avaient besoin de supervision, elles n’avaient pas besoin de soupçons. Chandrasekaran a également souligné qu’il était important d’avoir un élan dans la mise en œuvre des politiques et des règles plus simples.

Mis à part la simplicité et la rapidité de mise en œuvre, la réglementation doit être équitable et fiable ; sinon, il y aura plus de paniers comme Voda-Idea. Le fait est qu’en sept ans de règle NDA, l’aiguille sur le sentiment des entreprises n’a pas beaucoup bougé. Certes, certaines grandes maisons d’affaires rachètent des entreprises du nouvel âge tandis que d’autres prennent des paris entièrement nouveaux. Mais, une multitude d’entreprises de taille moyenne et plus petites sont en panne. On n’a pas l’impression, sauf dans les secteurs de l’informatique et des start-up, que les hommes d’affaires soient enthousiastes même s’ils se trouvent sur l’un des marchés les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde. Certes, la pandémie a refroidi le sentiment au cours de la dernière année, mais même avant cela, l’ambiance n’était pas vraiment optimiste. La démonétisation a frappé plus durement le secteur informel, mais le secteur formel n’est pas resté indemne non plus. Les bénéfices des entreprises (échantillon de 1 995 sociétés hors assurance) ont chuté d’environ 4 % au cours de l’EX18 et après une reprise au cours de l’EX19, ils ont chuté jusqu’à 17 % au cours de l’EX20. C’était en dépit de la grande manne de la forte réduction de l’impôt sur les sociétés en septembre 2019. Les taux d’imposition ont également été considérablement abaissés pour les petites entreprises et des incitations ont été accordées pour les nouvelles entreprises. Malgré cela, la part du secteur manufacturier est restée stagnante tandis que les secteurs générateurs d’emplois tels que l’immobilier et la construction ont langui, malgré la grande poussée pour le logement abordable. La croissance composée des bénéfices nets d’India Inc, au cours des cinq années à compter de l’EX17, était de 11,6 %, avec un bond exceptionnel de 55 % au cours de l’EX21.

Ce n’est pas seulement la douleur de la pandémie, les investissements étaient au ralenti bien avant cela. Malgré tous ses succès en matière d’autonomisation numérique, de transferts d’avantages directs, d’inclusion financière, de législation sur l’insolvabilité des entreprises et de réforme de la fiscalité et du travail, le gouvernement NDA n’a pas été en mesure de faciliter les affaires en Inde. Après avoir été classée 142e en 2014, l’Inde a peut-être grimpé à la 63e position en 2019 selon le classement Facilité de faire des affaires, mais comme le sait quiconque a tenté de créer une entreprise, les réalités du terrain sont très différentes. Comme TeamLease Compliance nous l’a dit, les aspirants entrepreneurs doivent négocier un total de 677 lois, 25 537 conformités et 2 282 dépôts réglementaires au seul niveau central.

Si le gouvernement veut que l’industrie prospère, il doit assouplir les contrôles et éviter le terrorisme fiscal. À l’heure actuelle, on a l’impression que le gouvernement veut plus de pouvoirs. Les projets de règles pour le commerce électronique sont presque draconiens et étoufferont les entreprises. Le marché du travail est en pagaille; Sans les secteurs de l’informatique et du commerce électronique, ce dernier étant alimenté par d’importants investissements étrangers, les niveaux de chômage auraient été pires. Mais l’espace du commerce électronique, avec toutes ses licornes, ne peut pas créer des moyens de subsistance pour une nation entière. Une ou deux maisons de commerce ne le peuvent pas non plus. Les petits hommes d’affaires, sans influence, n’investiront que lorsqu’ils seront convaincus qu’il n’y aura pas de volte-face politique, lorsqu’ils pensent qu’ils seront traités équitablement et lorsqu’ils cesseront de craindre d’être traqués par le fisc. Jusque-là, ce sera le statu quo.

