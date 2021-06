Le gouvernement doit dépenser 1 crore de lakh Rs supplémentaire pour distribuer des céréales alimentaires gratuites sous PMGKAY jusqu’à Diwali

Le Centre prolongera la validité d’un programme de distribution de céréales gratuites à 80 crore de personnes jusqu’à Diwali à partir de juin, a déclaré lundi le Premier ministre Narendra Modi.

Le Centre devra dépenser un crore de Rs 1 lakh supplémentaire pour distribuer des céréales alimentaires gratuites à 80 crore de personnes sous le Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) jusqu’au 4 novembre (Diwali) cet exercice. Alors que le coût total du programme est estimé à Rs 1,25 lakh crore, environ Rs 25 000 crore d’économies sur l’estimation budgétaire (BE) de la subvention alimentaire dans l’année grâce à l’apurement d’une partie des arriérés destinés à être apurés dans l’exercice en cours, en mars 2021 lui-même, réduirait les dépenses nettes à près de Rs 1 lakh crore, a déclaré une source officielle.

Ceci mis à part, l’annonce de lundi par le gouvernement de prendre en charge la responsabilité de l’approvisionnement en vaccins des États et de fournir les prophylactiques gratuitement aux personnes âgées de 18 à 44 ans coûtera au Trésor public un supplément de 5 000 à 10 000 crore de Rs par rapport au BE respectif de Rs 35 000 crore, a ajouté la source.

Les dépenses supplémentaires seront compensées de près de la moitié par le montant supplémentaire de Rs 50 000 crore reçu de RBI en tant que transfert de surplus. Dans le budget FY22, le gouvernement avait pris en compte l’apurement de certains arriérés de subventions alimentaires au cours de FY22, mais les dépenses réelles en subventions alimentaires au cours de FY21 étaient de Rs 5,25 lakh crore, Rs 1 lakh crore de plus que l’estimation révisée (RE); les dépenses de l’exercice 21 comprenaient une partie des arriérés qui devaient auparavant être apurés au cours de l’exercice 22. En FY21 également, Rs 1,2 lakh crore a été dépensé pour PMGKAY.

Le Centre a dépensé environ 6 500 crores de Rs jusqu’à présent au cours de l’exercice 22 pour la vaccination, tandis que les dépenses budgétaires annuelles sont estimées à environ 40 000 à 45 000 crores de Rs. «En gros, Rs 6 500 crore ont déjà été dépensés en vaccins jusqu’au 7 juin de cet exercice. La valeur du total des commandes passées est cependant beaucoup plus élevée », a déclaré le responsable.

« En raison des attentes de croissance économique inférieures à ce qui était avant la deuxième vague de Covid, il y aura un certain impact sur la perception des impôts. Cependant, l’examen des chiffres de collecte de la TPS de mai (pour les transactions d’avril) qui dépassaient Rs 1 lakh crore et le dividende plus élevé de RBI aideront à combler les besoins de financement supplémentaires au cours de l’exercice 22.

La redéfinition des priorités des dépenses peut également avoir lieu cette année s’il y a plus de déficit », a déclaré DK Pant, économiste en chef d’India Ratings. Il voit un impact limité des annonces de lundi sur le programme d’emprunt du gouvernement pour l’exercice 22.

En mai, le conseil d’administration de la RBI a approuvé le transfert de 99 122 crores de roupies au gouvernement de l’Union pour une période de neuf mois se terminant en mars 2021, la banque centrale ayant déplacé son exercice comptable à avril-mars de l’exercice 21 à juillet-juin plus tôt.

