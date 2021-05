Le gouvernement doit faire les choses correctement sur l’approvisionnement en oxygène

Vendredi, le CS a observé que la commande du Karnataka HC pour la fourniture de 1 200 tonnes d’oxygène était raisonnable, ajoutant que le HC ne pouvait pas garder le silence lorsque des gens mouraient dans l’État – refusant ainsi d’entendre le plaidoyer du Centre contre l’ordonnance du HC.

Les critiques sévères de la Cour suprême sur la politique d’approvisionnement en oxygène de qualité médicale du Centre reflètent mal les capacités de gestion de ce dernier et devraient servir de signal d’alarme. Jeudi, la cour suprême a souligné que le comité d’experts du gouvernement n’avait pas pris connaissance des «points les plus évidents» en lui demandant de faire une «refonte complète» de la formule d’allocation. La formule lie l’attribution de l’oxygène uniquement au nombre de lits dans les hôpitaux d’un État et au nombre de cas actifs. Ce qui n’a pas été pris en compte, c’est le besoin d’oxygène à domicile pour ceux qui ne pouvaient pas être admis dans les hôpitaux en raison de la pénurie aiguë de lits. De plus, le “ comité d’experts ”, tout en allouant 24 litres par minute pour un lit de soins intensifs et 10 litres d’oxygène par minute pour 50% des lits non-USI, ne semble pas avoir budgétisé l’oxygène nécessaire dans les ambulances et les établissements de soins Covid. , mis à part les problèmes logistiques liés au transport et aux délais d’exécution. Un tel manque de diligence est incompréhensible. Delhi s’est plaint d’avoir reçu beaucoup moins que les quantités qu’elle avait demandées; le territoire de la capitale nationale avait déposé une demande de 700 tonnes métriques d’oxygène et un banc de la Haute Cour a souligné mercredi que le SC avait ordonné que Delhi reçoive 700 tonnes, et non 490 tonnes.

Vendredi, le CS a observé que la commande du Karnataka HC pour la fourniture de 1 200 tonnes d’oxygène était raisonnable, ajoutant que le HC ne pouvait pas garder le silence lorsque des personnes mouraient dans l’État – refusant ainsi d’entendre le plaidoyer du Centre contre l’ordonnance du HC. Il est en effet regrettable qu’une attention insuffisante ne soit pas accordée aux questions qui peuvent sauver des vies. Comme le CS l’a fait remarquer, nous avons besoin d’un nouveau panel qui garantira une répartition équitable et juste des ressources et qui fournira également des conseils aux diverses autorités pour faire face à la crise. De plus, il est nécessaire de commencer à créer des stocks tampons de tous les médicaments essentiels et de l’oxygène; sinon, nous pourrions nous retrouver avec une crise encore plus grave lorsque la troisième vague de la pandémie nous frappera. Ceci est essentiel car le rythme des vaccinations a fortement ralenti; il y a eu une baisse continue des doses quotidiennes injectées au cours des trois dernières semaines. Depuis la deuxième semaine d’avril, les vaccinations ont chuté d’environ 48%, sur une base pan-indienne. Le manque de préparation sur le front des vaccins pourrait nous coûter cher. C’est bien beau de parler d’un pic, mais le taux de positivité est toujours supérieur à 20% à un moment où les tests ne sont pas adéquats.

Compte tenu de la pénurie de vaccins, il est impératif que les États et le Centre travaillent ensemble pour lutter contre la pandémie et tirer parti des forces de chacun. Mercredi, le juge DY Chandrachud avait loué les efforts de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), observant qu’elle avait accompli un travail remarquable. Le juge a noté que Delhi pourrait peut-être jeter un coup d’œil à ce que le BMC avait fait. En cette heure de crise, les différentes branches du gouvernement, les États et le Centre doivent tous coopérer et adopter les meilleures pratiques de chacun. Les salles de guerre de chaque quartier municipal de Mumbai, tenues par des enseignants des écoles publiques qui trient les patients et les affectent aux hôpitaux, semblent bien fonctionner. Il est également à l’honneur des autorités que le BMC dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour prendre ces décisions.

