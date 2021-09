Le gouvernement doit prendre ce qu’il obtient pour Air India

On pense que les pertes ont atteint Rs 10 000 crore au cours de l’exercice 21, contre environ Rs 8 000 crore l’année précédente et environ Rs 8 550 crore au cours de l’exercice 19.

Alors que la vente d’Air India entre dans les dernières étapes avec l’arrivée des offres, il est important que la transaction se déroule sans aucune charge supplémentaire pour les prêteurs du pays. Grâce au plan mal conçu d’accorder une abstention réglementaire au compte d’Air India, les banques ont perdu beaucoup d’argent au fil des ans. La compagnie aérienne, qui avait accumulé des pertes à hauteur de Rs 71 000 crore fin mars 2020, doit passer à un promoteur fort, capable de reprendre le passif sans alourdir davantage les banques. Compte tenu des crores de roupies qui ont été injectés dans le transporteur chargé de dettes – en grande partie de l’argent des contribuables – les prêteurs appartenant à l’État ne doivent pas soutenir les promoteurs faibles. Bien que l’identité de tous les soumissionnaires ne soit pas connue, le groupe Tata semble être le mieux placé pour reprendre la compagnie aérienne. Le gouvernement a récemment ajouté un édulcorant lorsque la CBDT a déclaré que les acheteurs de l’entreprise seraient autorisés à reporter les pertes – pendant huit ans – et à réclamer un remboursement d’impôt pouvant aller jusqu’à 30 % par an. Cet allégement fiscal est important car Air India a déclaré une perte chaque année depuis 2007-08, date à laquelle Indian Airlines a fusionné avec elle.

On pense que les pertes ont atteint Rs 10 000 crore au cours de l’exercice 21, contre environ Rs 8 000 crore l’année précédente et environ Rs 8 550 crore au cours de l’exercice 19. Le gouvernement aurait accepté une demande des employés d’Air India de supporter les pertes résultant des transferts de leurs économies à l’EPFO à partir de fiducies – qui ont subi des pertes importantes – l’inclusion des employés dans le régime de santé du gouvernement central et l’encaissement des congés .

La vente aurait dû être conclue il y a plus de dix ans, voire plus tôt, lorsqu’il devenait évident que la compagnie aérienne perdait de l’argent et ne serait pas en mesure de rivaliser avec des transporteurs à bas prix plus astucieux. En fait, des plans provisoires visant à offrir une participation partielle dans Air India ont fait surface en septembre 2000, lorsque NDA-1 était au pouvoir, et certaines grandes compagnies aériennes mondiales – British Airways et Singapore Airlines – ont manifesté leur intérêt. Cependant, par la suite, le gouvernement de l’UPA n’a pas donné suite. Encore une fois, lorsque le processus de privatisation a été lancé en 2017-2018, sous la direction du ministre de l’aviation civile de l’époque, Jayant Sinha, les conditions pour les acheteurs potentiels étaient onéreuses, voire déraisonnables. Pour commencer, le gouvernement voulait conserver une participation de 24% jusqu’à l’introduction en bourse, et il s’attendait également à ce que les acheteurs assument une partie importante de la dette d’environ Rs 60 000 crore. Pire encore, il s’attendait à ce que les acheteurs conservent une grande partie du personnel pendant un certain temps. Permettre aux acheteurs potentiels de soumissionner sur la base de la valeur de l’entreprise, plutôt que de leur demander de contracter une dette de 23 000 crores de roupies est une bonne idée.

Les analystes estiment que la dette dans les livres d’AI est d’environ Rs 25 000 à 30 000 crore. Cependant, il est possible que les acheteurs enchérissent pour des montants inférieurs à 20 000 crores. Le gouvernement doit prendre ce qu’il obtient même si le prix ne répond pas à ses attentes. Air India a été une meule autour de son cou ; s’y accrocher sera une ponction continue sur l’échiquier. Air India aura 90 ans en octobre prochain. Il a commencé comme Tata Airlines, un service de courrier régulier en 1932 avec JRD Tata pilotant un DH Puss Moth transportant le courrier postal d’Imperial Airways de Karachi à Juhu, Mumbai, via Ahmedabad. La maison de Tatas serait un endroit approprié pour le transporteur lors de la prochaine étape de son voyage.

