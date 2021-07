Le gouvernement doit réduire les taxes sur les carburants car les entreprises et les consommateurs ont été durement touchés

Le ministre a affirmé que les revenus seraient alloués à l’infrastructure et à d’autres dépenses de développement ; c’est un argument faible s’il en est.

L’accord conclu ce week-end entre l’OPEP et ses alliés verra l’offre de pétrole brut augmenter de 400 000 barils par jour (bpj) ; la production sera augmentée à partir du mois d’août ; donc, c’est deux millions de bpj en décembre. L’augmentation du niveau de production devrait se poursuivre jusqu’à ce que la totalité des 5,8 millions de b/j de production interrompue ait été relancé. Étant donné que le Brent devait bientôt dépasser les 80 $ le baril, et probablement passer à 100 $, l’annonce est un énorme soulagement; d’autant plus pour les gros importateurs comme l’Inde.

Ces derniers temps, cependant, le Centre et les États ont été autant à blâmer pour les prix locaux élevés des produits pétroliers. Comme on le sait, les taxes sur l’essence et le gazole représentent environ 60 % du prix à la pompe. A Delhi, par exemple, sur le prix à la pompe de Rs 101,80, la part des états est de 23% et celle du Centre est de 32,2% ; en effet, ni le Centre ni les États n’ont réduit les prélèvements malgré la flambée des prix de l’essence et du diesel.

Le fardeau fiscal effectif – Rs 60 sur le prix du produit de Rs 40 – est effectivement de 150%. Les revenus semblent être leur seule préoccupation à un moment où la pandémie a entamé les perceptions fiscales. Cependant, la hausse des prix du diesel a fait grimper le prix de nombreux produits et alimente l’inflation. C’est pourquoi, même s’il négocie les prix des importations de pétrole brut avec les pays fournisseurs, le gouvernement doit réduire les taxes sur les carburants automobiles, au moins sur le diesel.

Rameswar Teli, ministre d’État chargé du pétrole et du gaz, a déclaré lundi au Parlement que le gouvernement s’était entretenu avec l’OPEP et d’autres pays pour pouvoir se procurer du pétrole brut à des prix abordables. De telles négociations profiteront sans aucun doute au Trésor public, mais il est tout aussi important que le Centre donne l’exemple et abaisse le droit d’accise, actuellement à Rs 32,90. Ses revenus provenant de ces prélèvements ont été multipliés par plusieurs au cours des 6 à 7 dernières années. Au cours de l’exercice 21, le Centre a collecté 3,71 crore de lakh Rs via les droits d’accise sur les produits pétroliers, tandis que les États ont collecté 2,02 crore de lakh Rs. Au cours de l’exercice 20, le Centre avait épongé Rs 2,23 crore lakh, et les États ont augmenté Rs 2 lakh crore.

Il est peut-être vrai que la pandémie a touché les recettes fiscales, mais cela ne peut pas être une excuse pour taxer les consommateurs à des taux aussi élevés. Le ministre a affirmé que les revenus seraient alloués à l’infrastructure et à d’autres dépenses de développement ; c’est un argument faible s’il en est. Les fonds pour les projets d’infrastructure ne manquent pas.

Il y en a beaucoup et plus avec des institutions de prêt comme NIIF et d’autres. C’est simplement que ceux-ci n’ont pas été mis en œuvre. Au lieu de cela, le gouvernement doit immédiatement soutenir les producteurs qui sont en difficulté parce que la consommation a tellement chuté. Les consommateurs ont besoin d’un soulagement immédiat des prix élevés des consommables de base. La consommation est déjà très faible ; même au T4FY20, avant la pandémie, les dépenses de consommation finale privée (PFCE) ont augmenté à un misérable de 2% en glissement annuel, le plus lent depuis quelque 31 trimestres. Le PFCE s’est contracté au cours des trois premiers trimestres de l’EX21, de manière compréhensible, avant de se redresser à 2,7% en glissement annuel au T4FY21. Étant donné que le gouvernement a fourni très peu de mesures de relance directes depuis la pandémie, le moins qu’il puisse faire est d’aider l’homme du commun en réduisant les prélèvements sur le diesel.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.