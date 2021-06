Le gouvernement doit respecter les contrats, les sentences arbitrales

Chaque fois que le gouvernement indien s’abstient de reconnaître une sentence arbitrale et la conteste, la réputation du pays en matière de respect des sentences prend un coup.

Il est regrettable que l’Inde ait rejeté l’offre des investisseurs mauriciens de Devas Multimedia Pvt Ltd de régler un différend concernant un accord de location de satellite résilié entre Devas et Antrix Corporation, la branche commerciale d’Isro. En effet, l’affaire, qui traîne depuis près d’une décennie, s’enlise de plus en plus dans le contentieux. Mardi dernier, la Cour suprême (SC) a rejeté une demande de Devas visant à empêcher le liquidateur de prendre des mesures concernant l’arbitrage en cours devant la Haute Cour de Delhi entre les deux. Devas avait approché le HC, demandant que la sentence du tribunal international de 562,5 millions de dollars – qu’il a remportée en 2015 – soit exécutée en sa faveur. Fin octobre 2020, un tribunal de Washington a confirmé la sentence arbitrale de la CPI et a demandé à Antrix de payer 1,2 milliard de dollars à Devas.

Selon un rapport publié le mois dernier par Mint, une poignée d’investisseurs ont approché le gouvernement, espérant un règlement à l’amiable. Cependant, le gouvernement continue de porter l’affaire devant les tribunaux, après avoir déposé une requête en liquidation contre Devas. Fin mai, le banc de Bengaluru du National Company Law Tribunal (NCLT) a ordonné la liquidation de Devas au motif qu’il avait été constitué de manière frauduleuse pour siphonner des fonds vers des comptes étrangers douteux.

Le SC refusant d’intervenir à ce stade, c’est un sérieux revers pour Devas. Le liquidateur pourrait retirer la demande de la société contre Antrix ; alternativement, le tribunal peut refuser d’exécuter la sentence arbitrale. Le raisonnement du gouvernement est que le tribunal arbitral a exercé sa compétence de manière inappropriée sur un différend fiscal national dont l’Inde n’a jamais reconnu qu’il faisait l’objet de l’arbitrage.

Chaque fois que le gouvernement indien s’abstient de reconnaître une sentence arbitrale et la conteste, la réputation du pays en matière de respect des sentences prend un coup. En décembre dernier, l’explorateur britannique de pétrole et de gaz, Cairn Energy Plc (CEP), a remporté une sentence arbitrale de 1,2 milliard de dollars plus intérêts et frais contre l’Inde, mais le gouvernement a décidé de la contester. Quelques mois auparavant, en septembre, un tribunal d’arbitrage international de La Haye avait jugé que la demande du gouvernement indien de 22 100 crores de roupies de Vodafone Plc, en recourant à une législation rétroactive, était en violation d’un traité entre l’Inde et les Pays-Bas.

Certes, la modification rétrospective d’un article de la loi sur l’informatique avait été apportée bien plus tôt, en 2012, sous le mandat du ministre des finances de l’époque, Pranab Mukherjee. Cependant, même si l’amendement a coûté sa crédibilité à l’UPA-2, la NDA, de manière inquiétante, n’a pas remédié à la situation. En effet, le différend juridique entre Cairn Plc et le gouvernement indien a pris une mauvaise tournure avec le dépôt d’une plainte par la major pétrolière britannique à New York, cherchant à faire exécuter la sentence du tribunal arbitral en saisissant les avoirs d’Air India. De telles guêtres sont inconvenantes. Au cours des dernières années, les gouvernements des États ont également pris l’habitude de revenir sur les contrats, en particulier les accords d’achat d’électricité dans le domaine des énergies renouvelables, mettant en danger des millions de roupies d’investissement. Les investisseurs étrangers cherchant à s’implanter en Inde seraient mal à l’aise face à une telle incertitude réglementaire. En effet, les acteurs locaux redoutent également les volte-face politiques et l’absence de règles du jeu équitables. Dans un pays où la facilité de faire des affaires doit encore s’améliorer pour être réellement compétitive, les entreprises doivent au moins être sûres des règles du jeu. Vodafone et Cairn ont fait d’énormes investissements en Inde. Leur capital doit être respecté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.