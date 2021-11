Le gouvernement doit soutenir l’achat pour louer alors que la demande des locataires augmente

Le congé des droits de timbre n’a pas seulement aidé les acheteurs de maison; cela a également donné un coup de pouce bien nécessaire au marché de l’achat pour la location. Maintenant, le gouvernement doit continuer sur sa lancée…

Paragon Bank exhorte le gouvernement à veiller à ce que « toutes les facettes du marché du logement » fonctionnent efficacement, alors que la demande des locataires à travers le pays continue de dépasser la disponibilité de logements locatifs.

Cela survient après que la société a analysé comment le congé des droits de timbre – ce qui signifiait que tous les propriétaires ont reçu la réduction fiscale totale de 3% – entre juillet 2020 et juin 2021 a affecté l’investissement locatif. Les résultats ont montré qu’il y avait eu une augmentation du nombre de propriétaires investissant dans des logements locatifs au cours de cette période, en particulier dans les zones les plus chères.

Les endroits où les transactions ont le plus augmenté incluent Londres, où les achats ont augmenté de 52% sur la période par rapport à la période pré-Covid la plus récente de juillet 2018 à juin 2019. Le sud-est, qui est la deuxième partie la plus chère du pays, a vu une augmentation de 49% des achèvements par les propriétaires, le sud-ouest ayant connu une augmentation de 41%.

Les vacances sont terminées pour l’achat-location

Alors que le congé des droits de timbre prenait fin cet été, la frénésie d’achat dans ces régions s’est certainement atténuée. Ces zones ont également le plus souffert depuis l’introduction de la surtaxe du droit de timbre de 3% en 2016, selon Paragon, ce qui signifie que le nombre de propriétés à louer a le plus diminué dans ces zones.

Pourtant, la demande des locataires reste élevée, car les gens continuent de louer encore plus tard dans la vie qu’avant et le nombre de ménages locataires ne cesse d’augmenter.

Dans d’autres régions du pays, le congé des droits de timbre a eu un effet moindre – peut-être parce que ces zones sont déjà plus abordables et donc déjà populaires parmi les investisseurs immobiliers et les propriétaires-bailleurs. Par exemple, les transactions dans les West Midlands n’ont augmenté que de 12 % sur la période.

Et la montée en niveau ?

Alors que le gouvernement continue de s’efforcer d’amener plus de personnes sur l’échelle du logement, il doit également tenir compte du nombre croissant de locataires – dont beaucoup sont des locataires par choix – qui ont besoin d’un logement de bonne qualité. Les normes dans le secteur de l’achat à la location sont généralement plus élevées que jamais, en particulier avec de nouveaux sous-secteurs tels que la construction pour la location, augmentant à la fois la qualité et les attentes des locataires.

Le directeur général des hypothèques de Paragon Bank, Richard Rowntree, a déclaré : « L’impact de l’économie des droits de timbre sur les régions où les prix des logements sont généralement plus élevés est évident, les transactions à Londres et dans le Sud augmentant d’environ la moitié. De fortes augmentations ont également été enregistrées dans le Sud-Ouest, le Nord-Est et l’Est de l’Anglie.

«Malgré cela, la demande des locataires dépasse toujours l’offre dans de vastes régions du pays, ce qui entraîne des niveaux record d’inflation des loyers, et les transactions restent encore nettement inférieures au niveau enregistré avant l’introduction de la surtaxe des droits de timbre en 2016.»

« Alors que le gouvernement poursuit son programme de » nivellement par le haut « , il a besoin que toutes les facettes du marché du logement fonctionnent efficacement, y compris un secteur locatif privé suffisamment important pour faciliter la mobilité sur le marché du travail et fournir des logements de bonne qualité à ceux qui ne peuvent pas ou ne le font pas. veulent posséder une maison.

La demande locative a doublé dans les grandes villes

Des villes comme Londres, Birmingham, Édimbourg, Manchester et Leeds ont été mises en évidence comme certaines des villes clés du Royaume-Uni où la croissance des loyers a rebondi à des niveaux impressionnants. Dans un nouveau rapport publié par Zoopla, l’appétit pour les emplacements centraux en particulier a en fait doublé, les zones périphériques étant légèrement à la traîne.

Partout au pays, la demande locative a connu sa plus forte croissance en 13 ans, selon Zoopla. Cela inclut même Londres, qui a connu sa première croissance locative en 16 mois. Fin septembre, le coût de la location a augmenté de 4,6 % en moyenne sur un an au Royaume-Uni. Lorsque vous enlevez Londres de l’image, cela monte à 6% – un sommet en 14 ans.

Le temps moyen nécessaire pour qu’une propriété disponible soit louée n’était que de 15 jours en septembre de cette année, selon Zoopla. Le rapport note également qu’il y a eu un changement dans les habitudes de dépenses, la demande augmentant dans les tranches de prix de location les plus élevées.

Le rapport ajoute : « Cela reflétera les augmentations des loyers moyens observées au cours de l’année dernière au Royaume-Uni à l’exclusion de Londres, mais signale également une demande accrue de propriétés plus grandes, avec plus d’espace, faisant écho à un moteur clé sur le marché des ventes à présent. »