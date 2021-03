Le gouvernement doit trouver des moyens de rembourser 7 millions d’Indiens détenant plus d’un milliard de dollars si le Bitcoin est interdit.

28 mars 2021 08:58 & nbspUTC

Il est essentiel de mentionner que la proposition notoire est venue au premier plan lorsque plusieurs crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Dogecoin, connaissent une augmentation significative de leur valeur. Bitcoin a considérablement bénéficié d’investissements à grande échelle de leaders mondiaux comme Tesla, ayant franchi la barre des 50000 dollars pour la première fois. Cela dit, un Joe moyen doit se rendre compte que les crypto-monnaies sont des outils d’investissement à haut risque. Par conséquent, ils doivent faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir.

Comment l’interdiction proposée des crypto-monnaies en Inde aura-t-elle un impact sur l’industrie?

Des experts et des observateurs de premier plan ont déclaré que, malgré les connaissances disponibles sur la crypto-monnaie et la réglementation du projet de loi officiel sur la monnaie numérique, 2021 figurait parmi les projets de loi présentés lors de la session du Parlement, il y a encore des nuages ​​sur le contenu du projet de loi. Selon leur vision, le gouvernement indien n’empruntera pas une voie régressive en interdisant la monnaie virtuelle. Pour les besoins de l’argumentation, si le gouvernement propose une interdiction totale de Crypto, il devra introduire un moyen de remboursement alternatif pour aider plus de sept millions de personnes qui détiennent actuellement des actifs d’une valeur de plus de 1 milliard de dollars pour cela. Il est essentiel de mentionner qu’il est improbable que le gouvernement efface une quantité aussi écrasante de richesses, car cette décision ouvrira certainement la voie à une crise économique dans le pays.

À quoi ressemblera l’image globale si une interdiction générale est imposée à la crypto-monnaie?

Il est essentiel de mentionner que la communauté crypto héberge plus de dix millions de HODLers, plus de 300 startups – et puis il y a des milliers d’emplois et des millions de dollars de revenus et d’impôts. Toute interdiction générale potentielle aura un effet d’entraînement sur les investisseurs et les entreprises honnêtes, l’économie et l’emploi public. On ne peut que s’attendre à ce qu’une réglementation Crypto appropriée pousse le pays vers une technologie innovante, à savoir les crypto-monnaies. Alors que toute mauvaise réglementation, très probablement une interdiction de Crypto, fera reculer le pays d’une décennie. Il est indéniable que cela nous empêchera effectivement de rivaliser avec le reste du monde et de rater une opportunité en or dans ce secteur.

Qu’est-ce que l’Inde a une réserve contre la crypto-monnaie, en particulier lorsque le monde l’accepte?

On ne peut que spéculer; ceci est principalement dû à un manque d’informations. Contrairement à l’Occident, l’Inde n’a pas encore développé une compréhension globale du système de monnaie virtuelle. Il est essentiel de mentionner que BlockChain est une technologie naissante qui nécessite que le gouvernement indien engage des technologues pour une compréhension transparente et directe. Des leaders mondiaux comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, les régions de l’UE et le Japon empruntent tous des voies identiques pour s’attaquer à la promotion innovante et à la prévention du crime de Crypto.

Conseils essentiels que les investisseurs doivent garder à l’esprit lorsqu’ils investissent dans la crypto-monnaie

Il est indéniable que la crypto-monnaie est une nouvelle classe d’actifs alternative. De plus, la participation institutionnelle toujours croissante a mis Bitcoin au premier plan en tant que réserve de valeur dans le monde entier. Les analystes et experts commerciaux prévoient une croissance significative de Crypto dans les mois à venir, avec des débutants et davantage d’investisseurs de détail entrant sur le marché. Comme mentionné précédemment, tout débutant doit se rappeler que Crypto est une option d’investissement à haut risque et à rendement élevé. Il faut investir en totale conformité avec leur appétit pour le risque.

