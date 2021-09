Le gouvernement donne plus de pouvoirs financiers aux formations sur le terrain ; L’IAF va louer des ravitailleurs en vol

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh s’adressant à l’assemblée après avoir publié l’ordonnance sur la délégation des pouvoirs financiers aux services de défense (DFPDS) 2021 à New Delhi le 7 septembre 2021.

En améliorant l’articulation entre les Services et la préparation opérationnelle, les formations sur le terrain obtiennent plus de pouvoirs financiers.

L’ordonnance sur la délégation des pouvoirs financiers aux services de défense (DFPDS) 2021, publiée mardi par le ministre de la Défense Rajnath Singh, devrait conférer une délégation renforcée des pouvoirs d’acquisition de revenus aux forces armées.

Comment cela va-t-il aider?

Cela aidera à prendre des décisions plus rapides à tous les niveaux et cela à son tour contribuera à une meilleure préparation opérationnelle et à une meilleure planification des services et contribuera également à une utilisation optimale des ressources.

L’objectif principal est de donner aux commandants sur le terrain et au-dessous les moyens d’acquérir plus rapidement des équipements/magasins de guerre, ce qui est nécessaire pour les besoins opérationnels critiques. La dernière fois que de telles améliorations des pouvoirs financiers ont eu lieu, c’était en 2016.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a décrit le DFPDS 2021 comme une autre grande étape dans la série de réformes de la défense qui ont été entreprises pour renforcer la sécurité de la nation. Pour répondre aux besoins des forces armées, le ministre a souligné la nécessité de réviser les politiques. “Cela aidera à surmonter les retards de procédure, une plus grande efficacité opérationnelle et une décentralisation”, a-t-il déclaré lors d’une allocution à l’occasion. Et appelant à une utilisation optimale des ressources, a réitéré la détermination du gouvernement à rendre le système de sécurité du pays fort et « Aatmanirbhar ».

Le conseiller financier (services de la défense) Sanjiv Mittal a déclaré dans son allocution que le DFPDS accordera une plus grande efficacité à la préparation opérationnelle des services de défense.

Selon le ministère de la Défense, le DFPDS 2021 est le résultat des délibérations des trois services sous l’égide du Département des affaires militaires et du Département de la défense.

En savoir plus sur le DFPDS

Une majoration générale pouvant aller jusqu’à deux fois a été approuvée pour les autorités financières compétentes (CFA).

Et dans certains programmes, en raison des exigences opérationnelles des formations sur le terrain, il est de l’ordre de 5 à 10 fois.

Les pouvoirs financiers délégués des vice-chefs des services ont été augmentés de 10 pour cent. Il est soumis à un plafond global de Rs 500 crore.

Les pouvoirs financiers du chef d’état-major intégré de la défense au président du comité des chefs d’état-major (CISC) en tant que CFA ont été considérablement améliorés et associés à ceux des vice-chefs des services.

En outre, de nouveaux CFA ont été ajoutés, notamment le chef d’état-major adjoint, l’ADG (approvisionnement)/DG Opérations aériennes/DG Opérations navales, Master General Sustenance, etc. au quartier général de service. Et, en raison des réorganisations/restructurations/exigences fonctionnelles, également dans les formations sur le terrain.

Raksha Mantri Shri Rajnath Singh libérant l’ordre sur la délégation des pouvoirs financiers aux services de défense (DFPDS) 2021 à New Delhi le 07 septembre 2021. On voit également le chef d’état-major de la Défense, le général Bipin Rawat, le chef d’état-major de la marine, l’amiral Karambir Singh, le secrétaire à la Défense Dr Ajay Kumar et conseiller financier (services de défense) Shri Sanjiv Mittal.

Dans l’annexe des pouvoirs d’urgence, une disposition habilitante de pouvoirs financiers d’urgence pour les formations de campagne en dessous du niveau de commandement pour les services de défense a été incluse.

Selon la déclaration du ministère de la Défense, il existe de nouvelles annexes pour les pouvoirs financiers spéciaux des commandants de terrain afin de répondre aux exigences stratégiques/opérationnelles. Ceci est conforme au calendrier existant de l’armée sur les « pouvoirs financiers spéciaux des commandants d’armée » qui ont été introduits pour la marine et l’armée de l’air.

Conformément à « Atmanirbhar Bharat », il y a une augmentation substantielle jusqu’à trois fois des pouvoirs existants dans les annexes liées à l’indigénisation/recherche et développement.

Maintenant, un nouveau calendrier a été introduit qui facilitera la location d’avions et d’équipements associés pour l’armée de l’air indienne ainsi que la location de ravitailleurs air-air.

Les pouvoirs de réapprovisionnement des briques de gestion des catastrophes pour la marine indienne ont été délégués au niveau de commandement. Cela aidera dans la réponse immédiate aux catastrophes naturelles/opérations HADR.

Les clarifications ou l’interprétation des dispositions seront traitées par un comité habilité dirigé par AS&FA, ministère de la Défense, avec des représentants du Département de la défense (DoD)/Département des affaires militaires (DMA).

