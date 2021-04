Le gouvernement donne un signe de tête pour la délivrance d’un visa de 6 mois aux cadres chinois

La demande de report de leurs objectifs de production de la première année à la deuxième et à la troisième année n’a toujours pas trouvé la faveur du gouvernement.

Pour résoudre le problème des entreprises d’électronique confrontées à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée en raison des retards dans l’obtention de visas pour le personnel chinois, le gouvernement a décidé de donner des visas d’affaires de six mois à ces cadres, qui doivent venir pour la mise en service, l’installation, l’expansion, le contrôle de la qualité, et entretien des unités de fabrication.

Plusieurs entreprises avaient auparavant écrit au ministère de l’électronique et des technologies de l’information (Meity) pour les aider à obtenir des visas pour les ingénieurs chinois, car leur expertise était nécessaire pour mettre en place de nouvelles unités de fabrication pour la fabrication de smartphones et d’autres équipements électroniques. La demande d’ingénieurs chinois augmentera encore avec la mise en œuvre de programmes d’incitation liés à la production (PLI) pour le matériel informatique et les télécommunications.

«La question des visas a été réglée. Un visa d’affaires de six mois sera accordé au personnel qui vient ici pour la mise en service, l’installation, l’expansion, le contrôle de la qualité et la maintenance des unités de fabrication d’électronique. Si le travail prend plus de six mois, un visa de travail doit être pris », a déclaré une source au courant des détails. La source a en outre déclaré que le personnel impliqué dans les opérations ne recevrait pas de visa d’affaires et qu’il devait obtenir un visa de travail. Le ministère des Affaires extérieures (MEA) a partagé les lignes directrices avec les départements concernés.

L’expertise des ingénieurs et techniciens chinois est nécessaire pour mettre en place des unités de fabrication car la plupart d’entre eux quittent la Chine. Il y a eu une augmentation des demandes de visa au cours des derniers mois alors que les entreprises augmentaient leur capacité de production pour atteindre les objectifs PLI.

Selon des sources, la plupart des entreprises, à l’exception de Samsung, n’ont pas réussi à atteindre les objectifs de production pour FY2020-21 pour le système PLI pour smartphone en raison de verrouillages, de fournitures de composants bloquées, de restrictions de voyage en raison de la suspension des vols internationaux, etc. au cours de leurs objectifs de production de la première année à la deuxième et la troisième année n’a toujours pas trouvé la faveur du gouvernement.

