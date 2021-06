Le gouvernement du Bihar décide de réserver 33% des places dans les écoles d’ingénieurs et de médecine de l’État pour les filles

CM Nitish Kumar a déclaré que l’État prévoyait d’ouvrir des collèges d’ingénieurs dans chaque district, tandis que de nouveaux collèges de médecine ont également vu le jour dans certains districts.

Le gouvernement du Bihar dirigé par le ministre en chef Nitish Kumar a élaboré des plans pour réserver 33 pour cent des places dans les collèges de médecine et d’ingénierie de l’État aux étudiantes. S’il est approuvé, le Bihar deviendrait le premier État du pays à le faire. Selon les rapports, le gouvernement Nitish travaille à présenter deux nouveaux projets de loi, à savoir le projet de loi sur les universités d’ingénierie du Bihar et le projet de loi sur l’éducation médicale du Bihar lors de la prochaine session de l’Assemblée pour donner son approbation formelle à la proposition. Le mouvement peut obtenir le soutien même des membres de l’opposition étant donné le rôle énorme joué par les électrices dans l’État.

Le Bihar compte 2 035 sièges d’ingénieurs, 38 collèges et 1 330 sièges de médecine et de BDS dans 11 collèges de médecine gérés par le gouvernement de l’État. Des rapports citant un responsable du gouvernement ont indiqué que si le pourcentage de filles dans les écoles de médecine du gouvernement est d’environ 30 pour cent, leur représentation dans les écoles d’ingénieurs est très inférieure à environ 15 pour cent.

CM Nitish Kumar a déclaré que l’État prévoyait d’ouvrir des collèges d’ingénieurs dans chaque district tandis que de nouveaux collèges de médecine ont également vu le jour dans certains districts. «Réservons un tiers des places dans les facultés de médecine et d’ingénierie [for girls]. Cela augmentera le nombre de filles dans l’enseignement technique. Ce sera une chose unique…. L’idée est de faire en sorte que les étudiants du Bihar n’aient pas à sortir de l’État pour suivre un enseignement technique », a-t-il déclaré lors d’une réunion d’examen.

Le gouvernement a également discuté d’une proposition visant à créer des universités exclusives d’ingénierie et de médecine dans l’État. Nitish Kumar a déclaré que cette décision contribuerait à une meilleure gestion des facultés de médecine et d’ingénierie. Le gouvernement a proposé de créer quatre nouvelles universités.

La décision antérieure de Nitish Kumar d’interdire l’alcool dans l’État et de fournir des vélos aux étudiantes a très bien fonctionné en sa faveur. La décision de réserver des sièges aux étudiantes est également présentée comme un coup de maître politique par le ministre en chef. Les rapports indiquent que cela l’aidera à consolider les votes des femmes menant à la création de « circonscriptions neutres en cas de caste ».

Le gouvernement NDA dirigé par Kumar avait réservé 50 pour cent des places pour les filles dans les écoles primaires et 35 pour cent dans les écoles secondaires au niveau panchayat en 2006. L’État avait déjà réservé 35 pour cent d’emplois pour les femmes dans la police et 33 pour cent dans d’autres emplois gouvernementaux. Le gouvernement offre également une incitation en espèces de Rs 50 000 aux filles qui obtiennent leur diplôme afin de les encourager à poursuivre des études supérieures.

