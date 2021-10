« Le gouvernement du BJP le condamnera-t-il? »: Owaisi condamne les critiques de Mohammed Shami après la défaite de l’Inde contre le Pakistan

Le lanceur rapide Mohammed Shami a été inondé d’abus ignobles sur les plateformes de médias sociaux après la défaite de 10 guichets de l’équipe indienne aux mains du Pakistan.

Le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, a condamné lundi les critiques du quilleur indien Mohammed Shami suite à la défaite de l’équipe lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde T20 contre le Pakistan. Il a dit que cela montre la « radicalisation et la haine contre les musulmans ».

« Mohammed Shami est ciblé sur les réseaux sociaux pour le match d’hier, montrant la radicalisation, la haine contre les musulmans. Au cricket, vous gagnez ou perdez. Il y a 11 joueurs dans l’équipe mais seul un joueur musulman est visé. Le gouvernement du BJP le condamnera-t-il ? » demanda Owaisi.

Battant d’abord, un demi-siècle de combat du capitaine Virat Kohli les a amenés à un 151/7 décent en 20 overs au stade international de cricket de Dubaï. Cependant, les ouvreurs pakistanais Mohammad Rizwan et Babar Azam ont marqué des demi-siècles alors qu’ils se dirigeaient vers la cible en 17,5 overs, les deux frappeurs revenant invaincus. Shami s’est avéré être le quilleur le plus cher de l’Inde, donnant 43 points en 3,5 overs.

Il y a quelques jours, Owaisi avait critiqué le Centre en disant que même si des soldats sont tués au Jammu-et-Cachemire lors de rencontres avec des terroristes parrainés par le Pakistan, l’équipe est prête à jouer un match de Coupe du monde T20 avec le Pakistan.

