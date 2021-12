« Le gouvernement du BJP vend ce que le Congrès a créé en 70 ans »: Priyanka Gandhi critique le Centre pour l’inflation

Priyanka Gandhi Vadra a allégué que le gouvernement central dirigé par Narendra Modi travaillait avec « quelques industriels » et a demandé ce qu’il avait fait pour l’homme du commun.

La présidente du Congrès, Sonia Gandhi, ainsi que les dirigeants Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi ont assisté dimanche à un rassemblement du parti au niveau national à Jaipur contre la hausse de l’inflation.

S’adressant au rassemblement, Priyanka Gandhi Vadra a affirmé que le gouvernement central dirigé par Narendra Modi travaillait avec « quelques industriels » et a demandé ce qu’il avait fait pour l’homme du commun.

« Ceux qui demandent ce que le Congrès a fait en 70 ans, je veux vous demander, laissez ce discours sur 70 ans. Qu’avez-vous fait au cours des sept dernières années? L’AIIMS, l’aéroport d’où vole votre avion, le Congrès les a construits. Le gouvernement du BJP vend ce que le Congrès a créé en 70 ans. Ce gouvernement ne travaille que pour ses industriels », a-t-elle déclaré.

« Pourquoi êtes-vous tous venus ici en grand nombre ? Vous êtes venu ici parce que votre vie est devenue difficile. Aujourd’hui, une bouteille de gaz coûte Rs. 1 000 huile de moutarde est devenue Rs. 200, les prix de l’essence et du diesel sont exorbitants. Votre quotidien est devenu difficile et personne ne vous écoute », a ajouté Gandhi.

Le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a félicité Rahul Gandhi pour avoir soulevé la question de l’inflation. « Les sept années de mauvaise gestion du gouvernement Modi sont devant vous. Si quelqu’un a fait entendre sa voix dans le pays en tant qu’opposition, c’est bien Rahul Gandhi », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, Gehlot a tweeté : « Aujourd’hui est un jour historique pour le Rajasthan, alors qu’un rassemblement national est organisé à Jaipur pour protester contre la hausse de l’inflation due aux mauvaises politiques du gouvernement central, au cours desquelles tous les hauts dirigeants du parti, y compris les plus hauts dirigeants du Congrès y participent.

Les dirigeants du Congrès Adir Ranjan Choudhary, Bhupesh Baghel, Mallikarjun Kharge et Kumari Selja se sont également adressés à l’assemblée au stade Vidhyadhar Nagar à Jaipur.

