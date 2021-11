Le gouvernement du député écrit aux centres et demande le changement de nom de la gare de Habibganj après Rani Kamlapati

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera la station qui a été réaménagée pour un coût de 100 crores de roupies le 15 novembre, le jour où le gouvernement lancera le « Janjatiya Gaurav Diwas ».

Le gouvernement du Madhya Pradesh a écrit au ministère de l’Intérieur pour renommer la station Habibganj récemment réaménagée en l’honneur de Rani Kamlapati, la reine Gond du XVIIIe siècle de la région.

La lettre du département des transports de l’État a déclaré que le changement de nom de la station était également conforme à la décision du gouvernement indien de célébrer le 15 novembre sous le nom de « Janjatiya Gaurav Diwas » en souvenir du vénéré chef tribal et combattant de la liberté Birsa Munda.

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera la gare qui a été réaménagée au coût de 100 crores de roupies le 15 novembre, le jour où le gouvernement lancera le « Janjatiya Gaurav Diwas », une célébration d’une semaine de la fierté des tribus répertoriées en Inde.

La lettre explique également la raison de la décision de renommer la station. Rani Kamlapati était la veuve Gond souveraine de Nizam Shah, chef de Ginnorgarh. La communauté Gond comprend le plus grand groupe tribal de l’Inde avec plus de 1,2 crore d’habitants. Linguistiquement, les Gonds appartiennent au sous-groupe Gondi-Manda de la branche Centre-Sud de la famille des langues dravidiennes. La lettre indique que le changement de nom de la station honorera l’héritage et la bravoure de Rani Kamlapati.

La décision du gouvernement de l’État de renommer la station en tant que station Rani Kamlapati intervient un jour après que le député du BJP de Bhopal Pragya Singh Thakur a demandé que la station soit renommée en l’honneur de l’ancien Premier ministre, feu Atal Bihari Vajpayee.

« L’arrivée de l’honorable Premier ministre le 15/11/2021 pour participer à Janajatiy Gaurav Diwas est de bon augure pour Bhopal. Je suis sûr que Modi ji annoncera le renommage de la gare de Habibganj au nom de l’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee ji et répondra à mon ancienne demande », a déclaré Thakur dans un tweet jeudi.

Le nom de la gare d’Allahabad a été changé en Prayagraj et la jonction ferroviaire de Mughalsarai a été renommée jonction Pt Deen Dayal Upadhyay.

