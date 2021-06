Le gouvernement du député va créer un institut de recherche sur la pandémie COVID-19

in

Le gouvernement du Madhya Pradesh a décidé de créer ici un institut de recherche au niveau de l’État pour la pandémie de COVID-19 et d’autres maladies, a déclaré samedi le ministre de l’Éducation médicale de l’État, Vishvas Sarang.

Il a déclaré que la proposition avait été approuvée vendredi par le ministre en chef Shivraj Singh Chouhan.

“Un institut de santé publique au niveau de l’État sera créé à Bhopal pour la recherche sur la pandémie de COVID-19 et d’autres maladies, y compris les maladies contagieuses”, a déclaré Sarang aux journalistes.

Il a déclaré que divers cours diplômants et diplômants seront également organisés par cet institut et que des experts de divers domaines y seront postés.

Le ministre a déclaré que le gouvernement de l’État avait également décidé de lancer une campagne « rose » dans le Madhya Pradesh pour détecter le cancer chez les femmes.

« On a vu que les femmes ne s’ouvrent pas sur des maladies comme le cancer pour des raisons familiales et sociales. Nous avons décidé de lancer une campagne rose dans les zones urbaines, les petites villes et au niveau des panchayat pour l’examen de la santé des femmes », a déclaré Sarang, ajoutant que des camps de bilan de santé seront bientôt organisés dans le cadre de cette initiative.

Répondant à une question, Sarang a déclaré que le gouvernement de l’État tentait de vérifier à un stade précoce l’infection par le «champignon noir» ou la mucormycose.

« Le gouvernement de l’État a assuré une disponibilité adéquate de l’injection d’amphotéricine-B dans le traitement de la mucormycose », a-t-il ajouté.

