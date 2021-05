Le gouvernement du Gujarat analyse l’augmentation des cas de mucormycose; voici ce qu’ils ont trouvé

Le gouvernement de l’État a enregistré jusqu’à présent 3 726 cas d’infection fongique.

Avec l’augmentation du nombre de cas de mucormycose, le gouvernement de l’État du Gujarat a mis en place une force d’experts et de médecins qui se chargeront d’élaborer une politique de traitement de la mucormycose. L’organe sera composé de 11 membres et prendra des décisions pour l’état sur le traitement de la mucormycose ainsi que des directives d’audit des décès, a noté un rapport de l’IE. Selon un communiqué publié par le gouvernement du Gujarat, jusqu’à 81 pour cent du total des cas de champignons noirs dans l’État sont sous traitement hospitalier. Pour être sûr, le Gujarat a signalé le nombre maximum de cas de champignons noirs en Inde.

Jusqu’à présent, 11 717 patients sont sous traitement à travers l’Inde pour une mucormycose et le Gujarat représente 25% de ces cas. Selon le ministre de l’Union des produits chimiques et des engrais DV Sadanand Gowda, 2 859 patients atteints de mucormycose sont sous traitement pour mucormycose au Gujarat. Le gouvernement de l’État a enregistré jusqu’à présent 3 726 cas d’infection fongique. Parmi ceux-ci, 4% des personnes y ont également succombé et 14% du total des personnes infectées sont sorties de l’hôpital après un traitement.

L’analyse du gouvernement de l’État a montré que les personnes appartenant au groupe d’âge des 45-60 ans représentent 46 pour cent du total des cas de mucormycose alors que 28 pour cent des cas ont été enregistrés dans le groupe d’âge des 18-45 ans. Les personnes âgées représentent 25% du total des cas d’infection fongique. Il convient également de noter que le taux d’infection était plus élevé chez les hommes que chez les femmes, car 67% des patients étaient des hommes et 33% des patients du Gujarat étaient des femmes.

Le rapport a noté que 33 pour cent des patients atteints de mucormycose totale au Gujarat avaient besoin d’un apport d’oxygène pendant leur traitement pour une infection à Covid-19 et que d’autres n’en avaient pas besoin. Cependant, près de la moitié des patients atteints de mucormycose traités par Covid-19 ont reçu des stéroïdes. Une majorité de ces patients ont des antécédents de diabète, tandis que 22% de ces patients ont un système immunitaire affaibli.

Pendant ce temps, le Dr Kamlesh Upadhyay et le Dr Bela Prajapati des départements de médecine et ORL respectivement du BJ Medical College à Ahmedabad, le Dr Girish Parmar, doyen du Government Dental College à Ahmedabad, le Dr Hansa Thakkar du MJ Institute of Ophthalmology à Ahmedabad, le Dr Ashwin Vasava de la médecine département et le Dr Anand Chaudhary du département ORL du Collège médical du gouvernement de Surat; Le Dr Sejal Mistry du département ORL et le Dr Niti Sheth du département d’ophtalmologie du PDU Medical College à Rajkot; Le Dr BI Goswami du département de médecine du MP Shah Medical College à Jamnagar et le Dr Sushil Jha du département ORL et le Dr Nilesh Parikh du département d’ophtalmologie du Bhavnagar Medical College ont été inclus en tant que membres de l’équipe nommée par l’État.

