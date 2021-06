Le gouvernement du Gujarat autorise le développement d’un nouveau port à Nargol

in

Le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani (photo d’archive : IE)

Le ministre en chef du Gujarat, Vijay Rupani, a approuvé le développement d’un nouveau port à Nargol, dans le sud du Gujarat, dans le cadre d’un partenariat public-privé avec une période de construction, de propriété, d’exploitation et de transfert (BOOT) prolongée de 50 ans.

Comme les projets portuaires ont d’énormes retards de gestation, le gouvernement du Gujarat crée un précédent en maintenant la période BOOT initiale pour le développement du port de Nargol à 50 ans, plutôt que 30 ans habituellement offerts pour le développement de nouveaux ports dans l’État.

Cela donne au développeur potentiel l’assurance d’un meilleur retour sur investissement. La proposition offre également aux promoteurs intéressés la possibilité de proposer des taux de redevances réduits pour le secteur riverain, en plus du système en vigueur consistant à proposer des primes sur les taux de base.

