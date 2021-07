Le gouvernement du Gujarat et l’ITRA signent un protocole d’accord pour renforcer l’éducation ayurvédique

in

L’ITRA est la seule institution fonctionnant sous le ministère de l’Union d’AYUSH avec le statut d’Institut d’importance nationale. (Photo : Ministère d’AYUSH/Twitter)

Le gouvernement du Gujarat a signé un protocole d’accord avec l’Institut d’enseignement et de recherche en Ayurveda qui ouvrira la voie au renforcement du système éducatif dans toutes les branches de l’Ayurveda. Le rapprochement réunit toutes les institutions sur le campus de l’Institut d’enseignement et de recherche sur l’Ayurveda à Jamnagar dans le cadre de l’ITRA.

Le protocole d’accord a été signé en présence du vice-ministre en chef du Gujarat, Nitin Patel, du secrétaire d’AYUSH Rajesh Kotecha, de Manoj Agarwal, du secrétaire en chef supplémentaire du département de la santé et du bien-être familial, du directeur de l’Institut d’enseignement et de recherche en Ayurveda Anup Thakar, et HP Jhala de l’Université Ayurvédique du Gujarat.

Patel a souligné l’importance du protocole d’accord et a déclaré qu’il renforcerait l’Ayurveda. Il a ajouté que l’arrangement ouvrira, en temps voulu, de nouvelles voies dans les domaines de l’éducation, de la médecine et de la recherche.

L’Institut d’enseignement et de recherche en Ayurveda est la seule institution fonctionnant sous le ministère de l’Union d’AYUSH avec le statut d’Institut d’importance nationale.

Le neuvième plan quinquennal a vu l’intégration de l’AYUSH avec la médecine occidentale, prenant en charge différents aspects du système de manière autonome. Après l’arrivée au pouvoir du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi en 2014, l’accent mis sur les soins de santé AYUSH s’est encore accru. Cette même année, il est devenu un ministère autonome.

Mercredi, le Cabinet de l’Union a approuvé la poursuite de la mission nationale AYUSH jusqu’en mars 2026 en tant que programme central dans le but d’alléger le fardeau du système de santé indien. L’ensemble du projet coûtera un énorme crore de Rs 4 603. Sur le montant total, le Centre couvrira Rs 3 000 crore, tandis que les États prendront en charge le reste. Le programme verra le secteur AYUSH s’étendre pour promouvoir la santé holistique. Le programme fera la promotion des systèmes médicinaux traditionnels, tandis que des centres de bien-être AYUSH, des hôpitaux, des facultés de médecine et des dispensaires seront mis en place et modernisés.

