Le gouvernement du Gujarat lance une campagne spéciale pour vacciner les enfants de 15 à 18 ans

Une campagne spéciale de vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 15 à 18 ans a été lancée dans tout le Gujarat lundi matin, le département de la santé de l’État s’étant fixé pour objectif de couvrir 36 lakh bénéficiaires de la catégorie en une semaine.

Le ministre en chef Bhupendra Patel a lancé la campagne dans une école de la région de Koba, dans la capitale de l’État, Gandhinagar. Il est arrivé à l’école le matin, a inspecté l’installation et a également interagi avec certains des enfants bénéficiaires.

La campagne spéciale d’une semaine à l’échelle de l’État vise à couvrir près de 36 bénéficiaires de lakh dans la catégorie d’âge de 15 à 18 ans. Un méga drive a été prévu le 7 janvier avec un accent sur les étudiants de la classe 10, selon le département de la santé de l’État.

Dans les limites municipales de Gandhinagar, la campagne est en cours dans 13 écoles, dans le but de couvrir 5 000 enfants le premier jour même, a indiqué une note du bureau du ministre en chef.

Le département de la santé du Gujarat a préparé environ 3 500 centres à travers l’État pour la campagne de vaccination spéciale, et a déclaré qu’il prolongerait les horaires quotidiens du trajet de l’horaire actuel de 9 heures à 18 heures.

Selon le département de la santé, la vaccination sera effectuée dans les écoles et les instituts de formation industrielle (ITI), et les autorités veilleront à ce que les enfants non scolarisés soient également couverts.

En outre, la campagne de vaccination couvrira également les institutions pour personnes handicapées, les orphelinats et les installations de prise en charge des enfants malades mentaux. Le ministère de la Santé a déclaré qu’il disposait d’une disponibilité suffisante de doses de Covaxin, qui doivent être administrées aux enfants âgés de 15 à 18 ans.

