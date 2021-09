Le gouvernement du Gujarat va créer un parc de drogue en vrac à Jambusar

in

Le gouvernement s’efforce de surmonter trois défis majeurs, notamment la disponibilité d’intrants de base de qualité, le prix du pétrole et du gaz, le manque d’installations de R&D étendues et la limitation des infrastructures de classe mondiale. (Image représentative)

Le gouvernement du Gujarat est en train de mettre en place un parc de médicaments en vrac de classe mondiale à Jambusar dans le district de Bharuch dans le but de faire de l’État une plaque tournante mondiale pour les produits chimiques et les industries connexes, a déclaré Pankaj Joshi, secrétaire en chef supplémentaire du ministre en chef de l’État. .

S’exprimant en marge d’une fonction de lancement de livre, Joshi a déclaré que le gouvernement de l’État est en contact permanent avec le gouvernement de l’Union pour amener l’un des trois parcs de médicaments en vrac au Gujarat, car de nombreux fabricants de produits chimiques de base et d’API ont manifesté leur intérêt pour installer leurs unités. dans le parc de médicaments en vrac proposé.

« Le gouvernement s’efforce de surmonter trois défis majeurs, notamment la disponibilité d’intrants de base de qualité, le prix du pétrole et du gaz, le manque d’installations de R&D étendues et la limitation des infrastructures de classe mondiale. Ces blocages peuvent être supprimés grâce à des efforts cohésifs au niveau gouvernemental, industriel, institutionnel ainsi qu’au niveau individuel », a-t-il déclaré, ajoutant que récemment le gouvernement du Gujarat a proposé une nouvelle politique industrielle dans laquelle les produits chimiques ont été concentrés comme secteur de base.

Joshi, qui est également en charge du département des finances, a déclaré que contre seulement 3,4% du taux de croissance annuel composé de la production de produits chimiques de base au cours des huit dernières années en Inde, la demande augmente au taux de 5,5%. Cela signifie que le pays ne fait pas face à la croissance de la demande et qu’en raison de ses industries chimiques, il dépend des importations de produits chimiques de base importants, a-t-il ajouté.

Le déficit commercial (import-export) de l’Inde du secteur chimique est ahurissant de 8 500 crores de roupies, a-t-il déclaré en ajoutant : « Le pays produit 8 000 produits chimiques différents. La taille du marché du secteur dans le pays est fixée à 178 milliards de dollars et d’ici 2025, elle devrait atteindre 300 milliards de dollars. Le Gujarat contribue à près de 30% (55 milliards de dollars) dans la production de produits chimiques, suivi du Maharashtra 16% et du Tamil Nadu 7%.

Le Gujarat est devenu le centre chimique, pétrochimique et pharmaceutique du pays en raison de l’atmosphère industrielle propice, de la politique favorable à l’industrie du gouvernement de l’État, de la bonne infrastructure par rapport aux autres États, de la main-d’œuvre qualifiée, de la situation géographique stratégique de l’État, de la qualité entrepreneuriale des personnes au Gujarat et de nombreux autres avantages, a-t-il déclaré. Ces avantages n’empêcheraient pas le Gujarat de devenir une plaque tournante mondiale pour l’industrie chimique et alliée, a-t-il affirmé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.