Le gouvernement du Jammu-et-Cachemire signe un pacte avec le groupe LuLu basé à Dubaï pour la transformation des aliments et un centre logistique à Srinagar

Le lieutenant-gouverneur a déclaré que le protocole d’accord étendrait davantage la collaboration Jammu-et-Cachemire-Dubaï et le partenariat du groupe Jammu-Cachemire-LuLu.

Le gouvernement du Jammu-et-Cachemire a signé un protocole d’accord avec le groupe Lulu basé à Dubaï pour mettre en place un centre de transformation des aliments et de logistique à Srinagar, ont indiqué des responsables.

Le lieutenant-gouverneur Manoj Sinha l’a qualifié d' »accord historique » et a déclaré que le commerce entre le Jammu-et-Cachemire et Dubaï est resté stable, reflétant la résilience de nos liens économiques profonds.

Le gouvernement J&K a signé mercredi un protocole d’accord avec le groupe LuLu pour mettre en place un centre de transformation alimentaire et de logistique à Srinagar, en présence du lieutenant-gouverneur Manoj Sinha et du président du groupe LuLu, Yusuff Ali MA, a déclaré jeudi un porte-parole officiel.

Cet accord historique a été signé par le secrétaire principal de J&K (Industries et commerce) Ranjan Prakash Thakur et le directeur exécutif du groupe LuLu Ashraf Ali MA à Dubaï, où Sinha a également inauguré la semaine de promotion J&K à l’hypermarché LuLu.

Le lieutenant-gouverneur a déclaré que le protocole d’accord avec le groupe LuLu étendrait davantage la collaboration Jammu-et-Cachemire-Dubaï et le partenariat Jammu-Cachemire-LuLu.

« Les relations entre l’Inde et les Émirats arabes unis sont anciennes et profondément enracinées. Les contacts interpersonnels et le commerce ont connu un essor ces dernières années sous la direction du Premier ministre Narendra Modi », a déclaré le lieutenant-gouverneur.

Le safran à étiquette IG de renommée mondiale a été lancé à l’hypermarché LuLu, ce qui constitue une étape majeure vers le renforcement du partenariat Jammu-et-Cachemire-Dubaï, a-t-il déclaré.

Sinha a ajouté que le groupe LuLu importait déjà des pommes du Jammu-et-Cachemire et qu’avec le safran, « nous ajoutons la meilleure épice du Cachemire au panier ».

« Je suis certain que ce nouveau départ portera notre commerce à des niveaux sans précédent », a-t-il déclaré.

Sinha a ajouté que le commerce entre le Jammu-et-Cachemire et Dubaï est resté stable, malgré les défis du COVID-19 et qu’il reflète la résilience de ses liens économiques profonds. « Le protocole d’accord étendra davantage la collaboration Jammu Kashmir-Dubai et le partenariat Jammu Kashmir-Lulu Group. » Jammu & Kashmir est le numéro un dans la production de safran, pomme, noix et amande en Inde. Le protocole d’accord avec le groupe LuLu aidera l’UT à atteindre les acheteurs dans 190 hypermarchés LuLu dans le CCG et en Égypte.

