La résidence du gouvernement de l’ancien ministre en chef du Jharkhand et fondateur du Jharkhand Mukti Morcha (JMM), Shibu Soren, est sur le point d’être convertie en un bâtiment patrimonial. Le gouvernement JMM dirigé par le fils de Shibu Soren, Hemant Soren, dépensera Rs 4,59 crore à cette fin.

La cellule e-procurement du département des constructions de bâtiments du Jharkhand a déjà lancé un appel d’offres sous le titre « travaux de rénovation et de restauration ». Shibu Soren est actuellement un député du Rajya Sabha, ayant perdu Dumka chez lui lors des élections de 2019 à Lok Sabha.

La résidence du gouvernement lui a été attribuée pendant le mandat du gouvernement Arjun Munda pour son rôle dans le mouvement pour l’indépendance du Jharkhand.

Selon un rapport de The Indian Express, l’avis d’appel d’offres indiquait que la « rénovation et restauration du bâtiment principal en tant que bâtiment du patrimoine de la résidence Hon’ble Ex-CM Sri Sibu (Shibu) Soren à Morabadi Ranchi » serait achevée dans les six mois à compter de la date d’attribution de l’offre.

Cependant, le secrétaire à la construction de bâtiments, Sunil Kumar, a affirmé que la décision de convertir le bâtiment en bâtiment patrimonial avait été prise par le département lui-même et non par le gouvernement de l’État. Le rapport a ajouté que le gouvernement JMM voulait que la résidence soit convertie en un site pour mettre en valeur la lutte de toute une vie de Shibu Soren pour obtenir un État séparé. Le bâtiment rénové contiendra de la littérature, des images et des objets liés au mouvement pour l’indépendance du Jharkhand.

Soren a fait ses débuts politiques lorsqu’il a protesté pour la première fois contre des terres tribales après le meurtre de son père par des prêteurs sur gages. Il a ensuite formé le JMM en 1972. Huit ans plus tard, il a été élu au Lok Sabha par Dumka en 1980.

