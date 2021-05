Le gouvernement du Karnataka annonce un programme de secours financier Covid de 1250 crores de Rs: savoir qui obtient quoi

BS Yediyurappa a déclaré que la crise créée par le COVID-19 a inévitablement restreint les activités commerciales et que le paquet fait partie des nombreuses mesures correctives prises par le gouvernement.

Le gouvernement du Karnataka, dirigé par BS Yediyurappa, a annoncé aujourd’hui un programme de secours d’une valeur de 1250 crore de roupies pour les travailleurs qui ont été durement touchés par le verrouillage induit par COVID-19. Le forfait comprend une aide financière ponctuelle pour les producteurs de fleurs, les producteurs de légumes et de fruits, l’automobile, les taxis, les chauffeurs de taxi et les vendeurs ambulants, entre autres. Le ministre en chef a également déclaré qu’une décision serait prise sur la prolongation du verrouillage actuel, quelques jours avant sa fin le 24 mai.

Annonçant le paquet, CM Yediyurappa a déclaré: «Pour apporter une aide aux personnes qui ont perdu leurs revenus et leurs moyens de subsistance en raison de la 2e vague de Covid-19, Rs. 1250 crores de soutien économique ont été accordés aux agriculteurs, aux travailleurs du secteur non organisé, aux conducteurs d’automobiles et de taxi, aux vendeurs de rue, entre autres.

Il a déclaré que la crise créée par le COVID-19 a inévitablement restreint les activités commerciales et que celles-ci font partie des nombreuses mesures correctives prises par le gouvernement. Voici les détails du paquet de secours annoncé par le CM:

* Aide ponctuelle de 10 000 Rs chacun aux fleuristes pour une perte par hectare. Il profitera à environ 20 000 agriculteurs.

* Rs 10 000 chacun (par ha) une aide financière pour les pertes subies par les producteurs de fruits et légumes, en la limitant à un hectare. Il profitera à environ 69 000 agriculteurs.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ @BSYBJP ರವರು ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್ 2 ನೇ ಅಲೆಯ ಸಂದರ್ಭದ ಬೆಂಬಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್; # KarnatakaFightsCorona pic.twitter.com/zbT9Yt9wFx – CM du Karnataka (@CMofKarnataka) 19 mai 2021

* Rs 3.000 chacun à donner aux chauffeurs d’automobiles, de taxis et de maxi taxis titulaires d’un permis et enregistrés, bénéficiant à environ 2,10 lakh de bénéficiaires.

* Rs 3.000 chacun sera donné aux ouvriers qui se sont inscrits au conseil de protection sociale du bâtiment et des autres ouvriers de construction du Karnataka.

* Rs 2,000 chacun sera donné à ceux du secteur non organisé comme les barbiers, les blanchisseurs, les tailleurs, les porteurs, les chiffonniers, les potiers, les orfèvres, les mécaniciens, les forgerons, les employés de maison, les cordonniers, entre autres, bénéficiant à 3,04 lakh personnes.

* Les vendeurs en bordure de route, ceux enregistrés sous le paquet Aatma Nirbhar recevront Rs 2 000 chacun bénéficiant à environ 2,20 personnes lakh.

* Les artistes et les équipes artistiques recevront 3 000 roupies chacun, aidant 16 095 bénéficiaires.

Le gouvernement Yediyurappa a été l’un des premiers gouvernements d’État à annoncer un plan de secours économique au cours de la première vague de l’année dernière, même avant le Centre.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.