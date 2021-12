Le gouvernement du Karnataka ordonne de mettre les contacts primaires et secondaires de Covid positifs en quarantaine à domicile

Les salles de guerre centrales, les salles de guerre de zone et d’assemblée au niveau de la circonscription, les salles de guerre de district seront activées et rendues fonctionnelles pour surveiller la situation et élaborer des stratégies dynamiques.

La propagation des cas Omicron dans le pays a déjà progressé avec plus de 230 cas. Le Karnataka avec 19 cas Omicron a demandé aux responsables de la santé, aux responsables de la surveillance du district et aux sous-commissaires d’intensifier le suivi, le traçage des personnes infectées et de mettre en quarantaine les contacts primaires et secondaires de ces personnes. Le Karnataka compte 300 cas de Covid au cours des dernières 24 heures et le taux de positivité des tests se situe entre 0,25 et 0,3%.

TK Anil Kumar, le secrétaire principal du département de la santé et de la famille de l’État, a signé une ordonnance précisant le suivi, le traçage et l’isolement plus efficaces des contacts primaires et secondaires des personnes infectées. De plus, les contacts doivent être recherchés de manière proactive dans les 24 heures suivant le signalement positif. Les contacts primaires seront testés le jour 1, puis après sept jours et mis en quarantaine à domicile jusqu’à ce que le deuxième test soit effectué.

En revanche, les voyageurs internationaux en provenance de pays à haut risque doivent être mis en quarantaine pendant sept jours à compter de la date d’arrivée jusqu’au suivi et répéter le test RT-PCR le 8e jour. Si les contacts primaires et secondaires sont positifs, ils doivent également être traités selon le protocole Covid.

Les agents de santé communautaire, les agents d’inspection de la santé publique et les travailleurs de l’ASHA seront responsables de la recherche des contrats, de leur mise en quarantaine et de leur supervision sous insolation.

BBMP (Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike) et les districts recruteront séparément des personnes dédiées et à temps plein à cette fin. L’activité de suivi, de traçage et de quarantaine sera signalée dans les applications de recherche des contacts et de surveillance de la quarantaine qui seront formées par le BBMP et d’autres autorités sanitaires.

Toutes les personnes covid positives seront triées par un médecin militaire, une équipe sur le terrain ou un centre de santé primaire selon les instructions en vigueur. De plus, le télé triage sera également en place au niveau de l’État et les informations seront enregistrées dans l’application Index et la liste des lignes d’État, ont indiqué les ordres. Des équipes supplémentaires seront déployées par BBMP si besoin est.

