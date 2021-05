Le gouvernement du Karnataka s’associe à COVIDActionCollab pour des tests d’eaux usées afin de suivre le COVID-19: tout ce qu’il faut savoir

La surveillance des eaux usées n’est pas nouvelle, en fait, divers pays ont lancé et ont mené une surveillance de diverses maladies.

Deuxième vague de coronavirus en Inde: L’Inde a été témoin d’une deuxième vague sévère de Covid-19 dans le pays, et au milieu d’un afflux soudain de cas en avril, les files d’attente pour faire effectuer les tests s’étaient prolongées jusqu’à une semaine à certains endroits. Un tel retard, s’il se produit, peut entraîner une nouvelle propagation du virus. Cependant, depuis plus d’un an maintenant, les tests qui sont menés nécessitent un contact étroit de personnel formé avec des personnes potentiellement infectées. Par conséquent, une technique de test proactive qui minimiserait l’exposition de ce personnel aux personnes infectées a été jugée nécessaire. Maintenant, le gouvernement du Karnataka s’est associé à COVIDActionCollab, qui a été mis en place pendant la pandémie pour soutenir diverses parties prenantes, et ensemble, ils espèrent identifier et suivre la propagation du COVID-19 à l’aide de tests et de surveillance des eaux usées, quelque chose de similaire. à ce que le Royaume-Uni fait également actuellement.

Pour en savoir plus sur l’initiative et la manière dont elle est mise en œuvre, Bulbul Dhawan de Financial Express Online s’est entretenu avec le responsable vertical Santé du COVIDActionCollab, Dr Angela Chaudhuri. «Des plates-formes comme celles-ci peuvent aider à surveiller la présence de divers éléments et pas seulement des virus, mais des éléments tels que les agents pathogènes, les opioïdes, la résistance aux antimicrobiens, le biome intestinal et d’autres éléments importants pour la santé publique pour des informations exploitables et peuvent ouvrir différentes opportunités de recherche sur les régimes alimentaires. , agents pathogènes, autres maladies en développement dans une communauté, sans la participation directe de la communauté à l’étude de recherche. Ensembles de données provenant des eaux usées qui peuvent soutenir la programmation, la recherche, le développement de produits et d’autres informations exploitables fondées sur des données probantes. Il a des implications à long terme et multiples sur la santé publique et nous sommes ravis de les découvrir avec nos partenaires au fur et à mesure que nous progressons », ont-ils déclaré.

Extraits édités de l’interaction avec Shiv Kumar et le Dr Angela Chaudhuri:

D’où est venue l’idée de tester les eaux usées à cet effet?

L’origine de cette idée réside dans une conversation à travers le pays dimanche que j’ai (Angela) eue avec ma cousine en avril 2020 après avoir lu une publication du KWR Water Research Institute. Il a montré comment ils ont isolé le virus SRAS-CoV-2 des égouts et ont conclu que les gens commenceront à excréter le virus dans leurs excréments et leur urine avant de présenter des symptômes de COVID-19. L’idée est donc d’utiliser les mesures des eaux usées comme un signe d’alerte précoce pour une éventuelle épidémie de COVID-19 dans la communauté. Cette méthode offre la possibilité que le virus SARS-CoV-2 puisse être détecté dans la communauté sans engager aucun individu au sein de cette communauté.

Comment cela aidera-t-il à suivre et à identifier la propagation du COVID-19?

Le système agit comme un signal d’alerte précoce, afin que nous puissions être informés de la présence du virus plusieurs jours avant les cas signalés au sein de la communauté. Cela peut aider le système à identifier et à prévoir les points chauds clés. Les résultats ne peuvent pas nous dire le nombre d’individus actuellement infectés par le COVID-19, mais ils aident à suivre la progression du virus dans les communautés et à informer la stratégie de santé publique. La surveillance des eaux usées a le potentiel de compléter les méthodes de surveillance de la population, en particulier dans les pays et les régions où les capacités de test et de traçage sont limitées.

Quels sont les détails de la collaboration entre COVIDActionCollab et le gouvernement du Karnataka?

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) s’est associé à Swasti pour tester la présence d’ARN de COVID-19 dans les eaux usées en juin 2020. Swasti, ainsi que d’autres partenaires de COVIDActionCollab, Molecular Solutions Care Health LLP, accrédité NABL, approuvé par l’ICMR COVID-19 RT- Laboratoire de PCR; Neshaju Enterprises et plusieurs autres experts indépendants ont commencé à tester les eaux usées sur plusieurs sites et à plusieurs reprises. Cela s’est transformé en la mise en place d’une plate-forme pour la ville de Bengaluru en collaboration avec BBMP et le gouvernement du Karnataka. Il s’agira d’un système intelligent de surveillance des eaux usées capable de prédire avec précision les grappes de nouvelles infections de COVID-19 qui signaleraient les points chauds, guideraient les tests stratégiques, traceraient et prioriseraient la génération de la demande de vaccins et le déploiement via l’épidémiologie basée sur les eaux usées.

Quelle est la technique qui sera utilisée pour les tests et la surveillance?

À l’heure actuelle, nous travaillons à la collecte d’échantillons deux fois par semaine dans 45 quartiers de la ville, après quoi ces échantillons sont emmenés au laboratoire et testés. La technologie que nous utilisons est la même que celle utilisée dans un test RT-PCR. Nous collectons, transportons et traitons l’échantillon avant RT-PCR. Cependant, il n’y a pas de référence et l’innovation est impliquée dans le processus. Par conséquent, cela peut non seulement fonctionner dans les villes, mais peut également fonctionner dans des environnements fermés tels que les campus universitaires résidentiels, l’industrie hôtelière, les hôpitaux, entre autres.

Une fois le test terminé, quelles seront les prochaines étapes pour contrôler la propagation de l’infection?

Les informations provenant des résultats des tests doivent être mises en correspondance avec d’autres informations cliniques et démographiques qui indiqueraient ensuite certaines informations qui aideront les agences locales à planifier la réponse covid de manière appropriée. Par exemple, si cela signale l’émergence d’un groupe d’infections, alors les campagnes de vaccination peuvent être prioritaires ou la capacité de renforcement des capacités renforcées pour les hôpitaux locaux, ou des campagnes de dépistage et de traçage peuvent commencer.

Quels sont tous les plans d’eaux usées qui seraient étudiés dans ce cadre?

La surveillance des eaux usées n’est pas nouvelle, en fait, divers pays ont lancé et ont mené une surveillance de diverses maladies. Cependant, la plupart de ces contextes étaient situés dans des endroits où plus de 80% des ménages étaient couverts par le réseau d’égouts municipal. Nous voulions voir si la surveillance des eaux usées était effectivement possible dans un pays comme l’Inde avec des milieux urbains à haute densité et dans des zones qui avaient des drains ouverts après la pluie.

La plate-forme Precision Health de Bengaluru testera les eaux usées des eaux usées ainsi que des eaux usées non usées afin d’identifier les grappes de nouvelles infections. Si ces grappes sont identifiées tôt, les décideurs pourraient utiliser ces informations pour allouer les ressources limitées d’une meilleure manière afin d’orienter la réponse au COVID-19. Ce type de surveillance fonctionne mieux dans les agglomérations urbaines denses où les égouts et les canaux aériens sont interconnectés, de sorte que les usines de traitement des eaux usées et les canaux ouverts conviennent.

Y a-t-il encore des plans pour amener ces tests dans d’autres États ou au niveau national?

Reconnaissant le manque de preuves et l’absence de système d’alerte précoce, et le fait que l’endiguement brutal pendant le verrouillage parrainé par l’État a créé une énorme détresse financière et une insécurité alimentaire, le COVID Action Collaborative a développé un protocole pour utiliser l’analyse des eaux usées pour COVID19 comme un Système d’alerte en Inde. Ce système de surveillance à l’échelle de la ville est mis en œuvre pour la première fois à Bangalore. Nous espérons que d’autres villes adopteront également ce système et, par conséquent, nous sommes actuellement en pourparlers avec d’autres villes. Nous pensons que ce système pourrait fonctionner dans les villes, et peut-être aussi dans les villes périurbaines.

Quelles autres mesures COVIDActionCollab a-t-il prises pendant la pandémie?

Le COVIDActionCollab (CAC) est une collaboration pan-indienne, unie pour fournir des secours, du relèvement et renforcer la résilience des communautés les plus vulnérables. Nous envisageons un monde où les communautés vulnérables sont habilitées à survivre et à prospérer pendant une crise humanitaire. Cela exige que les institutions, les écosystèmes et les individus soient correctement équipés pour répondre efficacement aux catastrophes. Notre collaboration se compose d’organisations et de réseaux travaillant ensemble pour renforcer les capacités communautaires, institutionnelles et écosystémiques pendant cette période de crise afin de leur permettre d’assurer l’avenir.

À ce jour, notre solide collaboration de 320 partenaires a mobilisé plus de 2 000 bénévoles et mobilisé 25 millions de dollars entre les mains des communautés grâce à la protection sociale. Le partenariat est le fondement de la CAC, ce qui nous permet d’atteindre l’échelle requise pour faire face aux effets néfastes de la pandémie. La deuxième vague de la pandémie a pris l’Inde d’assaut et de surprise. Nous utilisons notre expérience d’un an à la CAC et notre engagement avec notre vaste groupe de partenaires et soutenons des initiatives au niveau du terrain, visant spécifiquement à aider les communautés vulnérables à surmonter les impacts de la pandémie – sur leur santé et leurs moyens de subsistance.

Ces initiatives peuvent être classées en:

Prévention et protection (forfaits qui répondent à un impact critique, à court et moyen terme) Tests et épidémiologie (Analyse des eaux usées pour l’alerte précoce de panne) Traitement et soins (Centres de soins COVID. Un système de soutien pour les personnes présentant des symptômes de COVID de longue durée) Impact l’atténuation (Renforcement de la résilience économique des populations vulnérables, Lutte contre la crise des déchets plastiques COVID grâce à un mélange de solutions à valeur ajoutée et de plaidoyer) parmi beaucoup d’autres.

Ceux-ci sont traités de manière collaborative par le biais de notre réseau de partenaires. Nous visons à réaliser une synergie entre nos partenaires à plusieurs niveaux pour accélérer l’impact, conformément aux besoins des communautés vulnérables.

